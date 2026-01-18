Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : गुजरात टाइटंस के असिस्टेंट और बैटिंग कोच पार्थिव पटेल ने भारत की T20 वर्ल्ड कप 2026 टीम से शुभमन गिल को बाहर रखने के चयनकर्ताओं के फैसले का खुलकर समर्थन किया है। आईपीएल में गिल के साथ काम करने के बावजूद पार्थिव ने साफ कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चयन प्रदर्शन के आधार पर होता है, न कि नाम या भूमिका के आधार पर।

पक्षपात की उम्मीदों को किया खारिज

कई लोगों को उम्मीद थी कि पार्थिव पटेल अपने आईपीएल कप्तान के पक्ष में बोलेंगे, लेकिन पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज ने कहा कि चयन समिति का फैसला हालिया फॉर्म को देखते हुए पूरी तरह जायज है। उनके मुताबिक, घरेलू क्रिकेट में नेतृत्व भूमिका निभाने के बावजूद अंतरराष्ट्रीय टीम में जगह ऑन-फील्ड प्रदर्शन से ही मिलती है।

T20I में वापसी के बाद नहीं बना तालमेल

आंकड़े भी पार्थिव की बातों की पुष्टि करते हैं। 2025 एशिया कप के दौरान T20I टीम में वापसी के बाद शुभमन गिल अपनी लय नहीं पकड़ पाए। एक साल के अंतराल के बाद उन्हें सूर्यकुमार यादव के उपकप्तान के रूप में बड़ा मौका मिला और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ 15 मैच खेले।

औसत और स्ट्राइक रेट बने बड़ी वजह

हालांकि, इस दौरान गिल का प्रदर्शन आधुनिक T20 क्रिकेट की आक्रामक मांगों पर खरा नहीं उतरा। उनका बल्लेबाजी औसत 25 से नीचे और स्ट्राइक रेट 140 से कम रहा, जो चयनकर्ताओं की अपेक्षाओं को पूरा करने में नाकाम साबित हुआ।

ऑल-फॉर्मेट कप्तान की तलाश

पार्थिव पटेल ने बताया कि टीम मैनेजमेंट एक ऐसे खिलाड़ी की तलाश में था जो तीनों फॉर्मेट में कप्तानी की जिम्मेदारी संभाल सके। शुभमन गिल को यह मौका दिया गया, लेकिन ट्रायल पीरियड में वह अपेक्षित प्रभाव नहीं छोड़ सके।

रणनीति में बदलाव, संजू सैमसन की वापसी

गिल के लंबे मौके के बावजूद जरूरी असर न दिखने पर चयनकर्ताओं ने रणनीति बदलने का फैसला किया। न्यूजीलैंड सीरीज और इसके बाद होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए संजू सैमसन को ओपनिंग स्लॉट में वापस बुलाया गया, जो टीम के नए टैक्टिकल अप्रोच का संकेत है।

पार्थिव पटेल का बड़ा बयान

जय थादेश्वर के पॉडकास्ट पर पार्थिव पटेल ने कहा, 'भारत एक ऐसा खिलाड़ी चाहता था जो तीनों फॉर्मेट में कप्तानी कर सके। शुभमन को पूरा मौका मिला, लेकिन शायद वह उम्मीदों के मुताबिक योगदान नहीं दे पाए। न्यूजीलैंड सीरीज में अभी पांच मैच बाकी हैं, लेकिन फैसला दक्षिण अफ्रीका सीरीज के दौरान ही ले लिया गया था। टैलेंट पूल इतना गहरा है कि हमेशा इस बात पर चर्चा रहेगी कि कौन टीम में नहीं है। मेरी राय में, जो खिलाड़ी चुने गए हैं, उन्हें सशक्त करना चाहिए और सकारात्मक ऊर्जा देनी चाहिए। यह बहुत मजबूत टीम है और भारत टूर्नामेंट की शुरुआत फेवरेट के तौर पर करेगा।'

भारत की T20 वर्ल्ड कप 2026 टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह.