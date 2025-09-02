समरकन्द (निकलेश जैन) – प्राचीन सिल्क रोड की राजधानी समरकंद अगले दो हफ्तों तक शतरंज की दुनिया का केंद्र बनने जा रही है। दुनिया के अधिकतर शीर्ष ग्रांडमास्टर यहाँ 4 से 15 सितम्बर तक फीडे ग्रांड स्विस टूर्नामेंट में आमने-सामने होंगे। 11 राउंड के इस मुक़ाबले से पुरुष और महिला वर्ग में दो-दो खिलाड़ियों को सीधे 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट का पात्रता मिलेगी ।

2019 से शुरू हुए इस टूर्नामेंट को दुनिया का सबसे मजबूत स्विस सिस्टम शतरंज आयोजन माना जाता है। कुल पुरस्कार राशि 8,55,000 अमेरिकी डॉलर रखी गई है, जिसमें 6,25,000 डॉलर ओपन और 2,30,000 डॉलर महिला वर्ग के लिए हैं।

भारतीय सितारों पर रहेगी सबकी नजर

भारतीय खिलाड़ियों के लिए यह टूर्नामेंट बेहद खास है। मौजूदा विश्व चैम्पियन गुकेश पहली बार ग्रांड स्विस में उतरेंगे। टाटा स्टील और नॉर्वे शतरंज में शानदार प्रदर्शन के बाद गुकेश सुपरयूनाइटेड क्लासिकल और सिंकीफील्ड में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके है ऐसे में उन पर सभी की निगाहे होंगी ।

वहीं भारत के आर प्रज्ञानन्दा इस समय फीडे सर्किट में सबसे आगे चल रहे हैं और इस साल का उनका प्रदर्शन करियर का सर्वश्रेष्ठ रहा है। हाल ही में वे सेंट लुईस में सिंक्वेफील्ड कप के उपविजेता रहे। वहीं विश्व नंबर 4

अर्जुन एरिगैसी और विदित गुजराती (2023 ग्रांड स्विस विजेता) भी भारत की ओर से दावेदार रहेंगे।

अन्य दावेदार

पिछले विजेता फ्रांस के अलीरेजा फिरौजा (2021), उज्बेकिस्तान के नॉडिर्बेक अब्दुसत्तारोव , जर्मनी के विन्सेंट केमर, यूएसए के लेवोन अरोनियन, नीदरलैंड के अनीश गिरी और यूएसए के हांस नीमन भी खिताब की दौड़ में हैं। महिला वर्ग में चीन की तान झोंगयी और लेई तिंगजी, यूक्रेन की अन्ना मुजिचुक, भारत की कोनेरु हम्पी और 2023 विजेता वैशाली रमेशबाबू खिताब की दावेदार होंगी।

आयोजन स्थल और कार्यक्रम

टूर्नामेंट सिल्क रोड एक्सपो सेंटर में खेला जाएगा, जहाँ पहले 2023 विश्व रैपिड और ब्लिट्ज भी आयोजित हुआ था। उद्घाटन समारोह 3 सितम्बर को होगा, जबकि मुकाबले 4 सितम्बर से 15 सितम्बर तक खेले जाएँगे। 10 सितम्बर विश्राम दिवस रहेगा।