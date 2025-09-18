साओ पाउलो, ब्राज़ील ( निकलेश जैन ) ग्रांड चैस टूर फाइनल्स 2025 का आयोजन इस बार साओ पाउलो, ब्राज़ील में 28 सितम्बर से 4 अक्टूबर तक होने जा रहा है। यह पहली बार है जब यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट दक्षिण अमेरिका की धरती पर खेला जाएगा। साल 2025 के सभी ग्रांड चैस मुकाबलों के बाद रैंकिंग में शीर्ष चार खिलाड़ी – फ्रांस के मैक्सिम वाशिए-लाग्राव, भारत के आर प्रज्ञानन्दा, यूएसए के फाबियानो करूआना और लेवोन अरोनियन – 3,50,000 डॉलर की पुरस्कार राशि के लिए नॉकआउट मुकाबलों में आमने-सामने होंगे।

28 और 29 सितम्बर को सेमी-फाइनल्स के क्लासिकल मुकाबले खेले जाएंगे। 30 सितम्बर को सेमी-फाइनल्स के रैपिड और ब्लिट्ज मुकाबले होंगे और आवश्यकता पड़ने पर प्लेऑफ़ भी आयोजित किया जाएगा।

फाइनल और तीसरे स्थान का मुकाबला 1 और 2 अक्टूबर को रैपिड और ब्लिट्ज मुकाबले होंगे

भारत के आर प्रज्ञानन्दा के पास यह प्रतिष्ठित ग्रांड चैस टूर जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बनने का मौका होगा , खासतौर पर इस साल ग्रांड चैस टूर में उन्होने शानदार प्रदर्शन किया है ।

ग्रांड चैस टूर की शुरुआत 2015 में हुई थी और अब तक के विजेताओं में वेसली सो, मैग्नस कार्लसन, फाबियानो करूआना, मक्सिम वाशिए-लाग्राव, लेवोन अरोनियन और अलीरेज़ा फिरौजा जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। भारत के विश्वनाथन आनंद ने कुछ चरणों (स्टेज टूर्नामेंट) में शानदार प्रदर्शन किया है पर कभी इस खिताब को नहीं जीत पाये ।