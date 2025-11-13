स्पोर्ट्स डेस्क : दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ ने भारत के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज़ से पहले अपनी टीम को चेतावनी देते हुए कहा कि उपमहाद्वीप की परिस्थितियों में अगर कोई टीम शुरुआत में पिछड़ जाती है, तो वापसी बेहद कठिन होती है। उन्होंने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले जाने वाले पहले टेस्ट को अहम बताते हुए कहा कि बल्लेबाजों को मजबूत नींव रखनी होगी और स्पिनरों के खिलाफ समझदारी से खेलना होगा। स्मिथ ने यह भी जोड़ा कि दक्षिण अफ्रीका के पास केशव महाराज और साइमन हार्मर जैसे अनुभवी स्पिन विकल्प मौजूद हैं जो भारत में बड़ा खतरा बन सकते हैं।

कोलकाता की पिच पर रनों की संभावना, लेकिन चुनौती भी बड़ी

ग्रीम स्मिथ ने उम्मीद जताई कि ईडन गार्डन्स की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल होगी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने आगाह किया कि भारत जैसी टीम के खिलाफ शुरुआती बढ़त हासिल करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि कोलकाता की पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी होगी और रन बनाने के मौके मिलेंगे। लेकिन अगर आप भारत जैसी टीम के खिलाफ शुरुआती बढ़त खो देते हैं, तो मैच में वापसी करना बहुत मुश्किल होता है।” स्मिथ ने कहा कि ईडन गार्डन्स का माहौल दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों को प्रेरित करेगा, क्योंकि भरे हुए स्टेडियम में खेलना किसी भी टीम के लिए रोमांचक अनुभव होता है।

“शुरुआत में विकेट गंवाने से टीम दबाव में आ जाती है”

स्मिथ ने दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष क्रम को मजबूत शुरुआत देने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि शुरुआती तीन बल्लेबाजों का प्रदर्शन सीरीज़ के परिणाम को तय करने में अहम होगा। उन्होंने कहा, “अगर आपकी शीर्ष तीन विकेट जल्दी गिर जाती हैं और फिर स्पिनर आ जाते हैं, तो इससे खराब स्थिति कुछ नहीं हो सकती। भारतीय स्पिनर उसी समय दबाव बनाना पसंद करते हैं।” स्मिथ के अनुसार, दक्षिण अफ्रीका को अपनी बल्लेबाजी रणनीति ऐसी रखनी होगी जिससे वे शुरुआती झटकों से बच सकें और भारत के स्पिन अटैक का सामना आत्मविश्वास के साथ करें।

स्पिन का सामना करने की तैयारी जरूरी

पूर्व कप्तान ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका की टीम स्पिन के खिलाफ खेलने की विशेष तैयारी कर रही होगी। उन्होंने यह भी कहा कि बल्लेबाजों को रक्षात्मक रवैया अपनाने के बजाय, स्ट्राइक रोटेट करते हुए रन बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाया जा सके। स्मिथ ने कहा, “स्पिन का सामना करने में आत्मविश्वास सबसे बड़ी कुंजी है। अगर आप लंबे समय तक क्रीज पर रह सकते हैं और गेंद को समझदारी से खेलते हैं, तो भारतीय गेंदबाजों को निराश किया जा सकता है।”

दक्षिण अफ्रीका के पास स्पिन में भी है ताकत

ग्रीम स्मिथ ने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजी अटैक की तारीफ की, खासकर उनके स्पिनरों की। उन्होंने कहा कि केशव महाराज और साइमन हार्मर जैसे खिलाड़ी भारतीय पिचों पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। स्मिथ ने कहा, “महाराज और हार्मर दोनों गेंद को टर्न कराने में माहिर हैं। वे रन रोकने के साथ-साथ विकेट लेने में भी सक्षम हैं। अगर रबाडा और अन्य तेज गेंदबाज रिवर्स स्विंग का सही इस्तेमाल करें, तो दक्षिण अफ्रीका भारत को चुनौती दे सकती है।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि कप्तान टेम्बा बावुमा के पास अब एक संतुलित और अनुभवी गेंदबाजी यूनिट है, जो सही रणनीति अपनाकर भारत के खिलाफ मैच पर नियंत्रण कर सकती है।

