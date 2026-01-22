नागपुर (महाराष्ट्र) : ग्लेन फिलिप्स T20I क्रिकेट में 2000 रन पूरे करने वाले न्यूजीलैंड के चौथे बल्लेबाज बन गए। फिलिप्स ने यह उपलब्धि नागपुर में भारत के खिलाफ अपने पहले T20I मैच के दौरान हासिल की। ​​239 रनों के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए फिलिप्स ने 40 गेंदों में 78 रन बनाकर कीवी टीम को मैच में बने रहने का मौका दिया जिसमें चार चौके और छह छक्के शामिल थे। अब 84 T20I और 75 पारियों में उन्होंने 31.85 की औसत और 142 से अधिक के स्ट्राइक रेट से 2,007 रन बनाए हैं, जिसमें उनके नाम 2 शतक और 11 अर्धशतक हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 108 है।

न्यूजीलैंड के टॉप T20I रन-स्कोरर

T20I में न्यूजीलैंड के टॉप रन-स्कोरर पूर्व सलामी बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल हैं जिन्होंने 122 मैचों और 118 पारियों में 31.81 की औसत और 135 से अधिक के स्ट्राइक रेट से 3,531 रन बनाए हैं जिसमें उनके नाम दो शतक और 20 अर्धशतक हैं। उनके बाद केन विलियमसन हैं, जिन्होंने 93 मैचों और 90 पारियों में 33.44 की औसत, 123.08 के स्ट्राइक रेट और 18 अर्धशतकों के साथ 2,575 रन बनाए हैं और फिर पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज ब्रेंडन मैकुलम हैं, जिन्होंने 71 मैचों और 70 पारियों में 35.66 की औसत और 136.21 के स्ट्राइक रेट से 2,140 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक और 13 अर्धशतक शामिल हैं।

मार्टिन गुप्टिल - 3531 रन

केन विलियमसन - 2575 रन

ब्रेंडन मैकुलम - 2,140 रन

ग्लेन फिलिप्स के 4000 अंतरराष्ट्रीय रन

इस मजबूत हिटर ने अपने 4,000 अंतरराष्ट्रीय रन भी पूरे किए और हाल ही में इंदौर में ODI सीरीज के निर्णायक मैच में मैच जिताने वाले शतक के बाद इस साल अपनी मजबूत लय जारी रखी। अब तक न्यूजीलैंड के लिए 148 इंटरनेशनल मैचों में फिलिप्स ने 34.56 की औसत और 108 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से 4,044 रन बनाए हैं जिसमें चार शतक और 21 अर्धशतक शामिल हैं और 143 पारियों में उनका बेस्ट स्कोर 108 है।

भारत बनाम न्यूजीलैंड मैच

मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। अभिषेक शर्मा (35 गेंदों में 84 रन, पांच चौके और आठ छक्के) और रिंकू सिंह (20 गेंदों में 44*, चार चौके और तीन छक्के) की शानदार पारियों के साथ-साथ कप्तान सूर्यकुमार यादव (22 गेंदों में 32 रन, चार चौके और एक छक्का) और हार्दिक पांड्या (16 गेंदों में 25 रन, तीन चौके और एक छक्का) की महत्वपूर्ण पारियों की बदौलत भारत ने 20 ओवर में 238/7 रन बनाए। जैकब डफी (2/27) और काइल जैमीसन (2/54) न्यूजीलैंड के टॉप गेंदबाज रहे।

लक्ष्य का पीछा करते हुए कीवी टीम 52/3 पर थी, लेकिन फिलिप्स और मार्क चैपमैन (24 गेंदों में 39 रन, चार चौके और दो छक्के) के बीच 79 रन की साझेदारी ने कीवी टीम को उम्मीद की एक किरण दी। हालांकि वरुण चक्रवर्ती (2/37) और अर्शदीप सिंह (1/31) ने शानदार गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड को 20 ओवर में 190/7 पर रोक दिया, जिससे भारत को जीत मिली और पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल हुई।