स्पोर्ट्स डेस्क : महान तेज गेंदबाज ग्लेन मैक्ग्रा ने एशेज से पहले एक बार फिर भविष्यवाणी की है। उन्होंने 2025-26 की श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड का 5-0 से सफाया करने का समर्थन किया है। अपने शानदार करियर में छह एशेज जीत में अहम भूमिका निभाने वाले इस पूर्व तेज गेंदबाज का मानना है कि घरेलू परिस्थितियां और ऑस्ट्रेलिया का स्थिर कोर बेन स्टोक्स की टीम के खिलाफ बहुत मजबूत साबित होगा।

मैक्ग्रा ने कहा, 'मेरे लिए भविष्यवाणी करना बहुत दुर्लभ है, है ना? और मैं कोई अलग भविष्यवाणी नहीं कर सकता - 5-0।' उन्होंने अपनी परंपरा को कायम रखा जिससे वे शायद ही कभी विचलित हुए हों। 21 नवंबर से शुरू होने वाली पांच मैचों की श्रृंखला नए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में ऑस्ट्रेलिया का पहला घरेलू दौरा होगा। इस बीच इंग्लैंड अपने हालिया निराशाजनक रिकॉर्ड का बोझ ढोते हुए ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। उन्होंने 2010-11 की सीरीज के बाद से ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट नहीं जीता है, जब एंड्रयू स्ट्रॉस ने उन्हें 3-1 से यादगार जीत दिलाई थी। तब से उन्हें दो व्हाइटवॉश (2006-07, 2013-14) और 2017-18 में 4-0 से हार का सामना करना पड़ा है।

मैकग्राथ ने अपने आत्मविश्वास का एक बड़ा कारण ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की गहराई को बताया और पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क, जोश हेजलवुड तथा नाथन लियोन की दमदार चौकड़ी को एक बड़ा फायदा बताया। उन्होंने कहा, 'मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है। जब पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और नाथन लियोन अपने घरेलू मैदान पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हों, तो यह काफी मुश्किल होने वाला है। इसके अलावा, इंग्लैंड का जो रिकॉर्ड रहा है, उसे देखते हुए यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वे कोई टेस्ट जीत पाते हैं।'

इंग्लैंड ने 2023 एशेज में घरेलू मैदान पर 2-2 से रोमांचक ड्रॉ हासिल करने के लिए वापसी की, लेकिन 2015 के बाद से वे कलश पर कब्जा नहीं कर पाए हैं। अब जबकि यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की तेज और उछाल भरी पिचों पर लौट रहा है, मैकग्राथ को उम्मीद है कि मेजबान टीम अपना दबदबा फिर से कायम करेगी।

ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी बार 2013-14 में घरेलू धरती पर 5-0 से एशेज वाइटवॉश किया था, एक ऐसी सीरीज जिसे मैकग्राथ अक्सर निर्मम और अनुशासित टेस्ट क्रिकेट का स्वर्णिम मानक मानते हैं। मौजूदा टीम उस उपलब्धि को दोहरा पाती है या नहीं, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन मैकग्राथ की साहसिक भविष्यवाणी ने एक बार फिर क्रिकेट की सबसे कड़ी प्रतिद्वंद्विता की तैयारी का माहौल बना दिया है।