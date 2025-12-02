स्पोर्ट्स डेस्क: ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने IPL 2026 मिनी ऑक्शन से नाम वापस लेने का फैसला किया है। दो लगातार निराशाजनक सीज़न्स और चोट की वजह से मैक्सवेल ने यह बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने आधिकारिक बयान में कहा, 'IPL ने मुझे न केवल एक क्रिकेटर बल्कि एक बेहतर इंसान बनाया। भारत की ऊर्जा हमेशा मेरे साथ रहेगी।'

मैक्सवेल ने लीग के प्रति अपनी कृतज्ञता जताई और उन फैन्स को धन्यवाद कहा, जिनका जुनून और समर्थन उन्हें हमेशा प्रेरित करता रहा। उन्होंने अपने IPL करियर की यादगार पलों और चुनौतियों का भी जिक्र किया।

भावनात्मक संदेश

मैक्सवेल ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'मैंने IPL में कई अविस्मरणीय पलों का अनुभव किया। विश्वस्तरीय टीममेट्स, जुनूनी फैन्स और चुनौतियां हमेशा मेरे साथ रहेंगी। धन्यवाद सबका समर्थन देने के लिए, आशा है जल्द ही फिर मिलेंगे।'

PBKS में पिछली सीज़न्स निराशाजनक

मैक्सवेल ने पिछली बार PBKS के लिए खेलते हुए छह पारियों में सिर्फ 48 रन बनाए। इससे पहले RCB के लिए उन्होंने नौ पारियों में केवल 52 रन ही जोड़े थे। उनके प्रदर्शन में लगातार गिरावट और चोट ने PBKS को उन्हें रिलीज़ करने पर मजबूर कर दिया।

PBKS हेड कोच रिकी पॉन्टिंग ने कहा, 'हम ग्लेन और उनके खेल को पसंद करते हैं, लेकिन पिछले साल हम उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं देख पाए। आगामी सीज़न में उन्हें हमारी शुरुआत टीम में शामिल नहीं देख पा रहे थे, इसलिए उन्हें रिलीज़ करना पड़ा।'

IPL करियर और रिकॉर्ड

मैक्सवेल का IPL करियर 14 सीज़न्स और 141 मैचों में फैला हुआ है। उनके आंकड़े इस प्रकार हैं: रन: 2,819 (135 पारियों में), औसत: 23.88, स्ट्राइक रेट: 155.14, फिफ्टी: 18, विकेट: 41 (औसत 34.46)

IPL 2013 में MI के साथ खिताब जीता। मैक्सवेल अपने आक्रामक बल्लेबाजी और ऑलराउंड योगदान के लिए हमेशा याद किए जाएंगे।

भविष्य की योजनाएं

हालांकि मैक्सवेल ने PSL जैसी किसी दूसरी लीग में भाग लेने की घोषणा नहीं की है, वह अभी भी T20 इंटरनेशनल में सक्रिय हैं। अगले साल T20 विश्व कप 2026 में उनका खेलना लगभग तय है। क्रिकेट जगत को उनकी अगली उपलब्धियों का बेसब्री से इंतजार है।