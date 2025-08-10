मैके : सियाना जिंजर के 16 रन देकर 4 विकेट की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ए ने रविवार को मैके के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना में भारत ए को चार रन से हराकर टी20 सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। भारत ए को दूसरे टी20 में 114 रनों से मिली करारी हार के ठीक एक दिन बाद मेहमान टीम ने गेंदबाजी में बेहतर प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया ए को 144/8 पर रोक दिया जिसमें प्रेमा रावत और राधा यादव ने तीन-तीन विकेट लिए।

सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने 25 गेंदों में छह चौकों और एक छक्के की मदद से 41 रनों की तेज पारी खेलकर टीम की जीत की नींव रखी। लेकिन क्वींसलैंड जिंजर की 20 वर्षीय ऑलराउंडर सियाना ने आठवें ओवर में शेफाली को आउट करके और 15वें ओवर में राघवी बिष्ट को स्टंप आउट करके मैच का रुख ऑस्ट्रेलिया ए के पक्ष में कर दिया।

इसके बाद सियाना ने 19वें ओवर में राधा और सजाना सजीवन को आउट किया, जिन्होंने सिर्फ तीन रन दिए और मेहमान टीम को जीत से 15 रन दूर छोड़ दिया। पुछल्ले बल्लेबाज क्रीज पर थे, जिसका टेस फ्लिंटॉफ ने आखिरी ओवर में बखूबी बचाव किया और ऑस्ट्रेलिया ए को कड़ी टक्कर देते हुए जीत दिलाई। भारत ए ने 140/8 का स्कोर बनाया।

इससे पहले एलिसा हीली ने 21 गेंदों पर 27 रन बनाए, जिसमें तीन चौके और एक छक्का शामिल था। उन्होंने एक दिन पहले ही 70 रनों की तूफानी पारी खेली थी। ताहलिया विल्सन (14) और अनिका लियरॉयड (22) ने अच्छी शुरुआत की, जबकि मैडलिन पेना ने 32 गेंदों पर 39 रनों की पारी खेली। इसके बाद सियाना ने 7 गेंदों पर नाबाद 17 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया ए को 144/8 के प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंचाया। इसके बाद उन्होंने अंत में गेंदबाजी में भी कमाल दिखाया और मेजबान टीम को लगातार तीसरी जीत दिलाई। दोनों टीमें अब बुधवार को होने वाले पहले वनडे के लिए ब्रिस्बेन जाएंगी।