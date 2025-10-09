Go to PunjabKesari.in

नई दिल्ली: भारत के कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि वेस्टइंडीज के खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट की बुनियादी बातों पर ध्यान दें, न कि सिर्फ T20 प्रारूप पर। दिल्ली टेस्ट के प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिल ने यह भी कहा कि टेस्ट में सुधार करने से ही वे सभी प्रारूपों में सफल होंगे।

वेस्टइंडीज की हालिया फॉर्म

वेस्टइंडीज की टेस्ट टीम पिछले कुछ समय से लगातार कमजोर प्रदर्शन कर रही है। पिछली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में उन्होंने केवल तीन टेस्ट जीते थे। इस बार के WTC में भी उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा। जुलाई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घर पर मात्र 27 रन पर ऑल आउट होने के बाद, उन्होंने अहमदाबाद टेस्ट में दोनों पारियों में 200 रन का आंकड़ा पार नहीं किया और भारत से इकाई और 140 रन से हार गए।

गिल का विश्लेषण

गिल ने कहा, “वेस्टइंडीज के खिलाड़ी टी20 पर ज्यादा ध्यान देते हैं और उन्होंने खेल की जड़ यानी टेस्ट मैचों को भूल गए हैं। जैसे ही वे बेसिक्स ठीक करेंगे और टेस्ट में अच्छा खेलेंगे, तब वे सभी प्रारूपों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे।”

अहमदाबाद टेस्ट का हाल

अहमदाबाद टेस्ट में वेस्टइंडीज के किसी भी बल्लेबाज ने अर्धशतक नहीं बनाया। पहले इनिंग में एलेक एथानेज़ सबसे अधिक 38 रन बनाकर आउट हुए। कुल मिलाकर जस्टिन ग्रीव्स ने सबसे ज्यादा रन बनाए – 32 और 25। गेंदबाजी विभाग में भी वे कमजोर दिखे, केवल पांच विकेट ही ले पाए जब भारत ने 448 रन बनाए।

भारत की रणनीति और गिल का फोकस

गिल का ध्यान मुख्य रूप से WTC पॉइंट्स हासिल करने और टेस्ट क्रिकेट में अपनी मानक बनाए रखने पर है। उन्होंने कहा, “हम अपनी तीव्रता पर खेलना चाहते हैं। विपक्षी टीम कौन है, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा लक्ष्य अपने स्तर को बनाना है।”

इतिहास पर नजर

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पिछली टेस्ट जीत 2002 में हुई थी, जब कार्ल हूपर की टीम ने भारत को हराया था। भारत में वेस्टइंडीज की आखिरी जीत 1994 में हुई थी। 