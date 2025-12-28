सिडनी : ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व ऑलराउंडर ब्यू वेबस्टर को होबार्ट के लिए बिग बैश लीग में खेलने के लिए टीम से रिलीज कर दिया गया है। जोश इंगलिस, जिन्हें रैपिड-फायर बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए बाहर कर दिया गया था, वे भी BBL में वापसी करेंगे और पांचवें और आखिरी एशेज टेस्ट से पहले पर्थ के लिए खेलेंगे।

अपने BBL मैचों के बाद दोनों खिलाड़ी 4 जनवरी से SCG में शुरू होने वाले नए साल के टेस्ट की तैयारी के लिए सिडनी में ऑस्ट्रेलिया टीम में फिर से शामिल होंगे। इस साल सात टेस्ट खेलने के बाद, वेबस्टर को पर्थ में एशेज के शुरुआती मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया ढ्ढ से बाहर रखा गया था और वह टीम में वापस नहीं आ पाए हैं। लेकिन इस सीरीज के दौरान कैमरून ग्रीन के बल्ले से बार-बार फेल होने के कारण वेबस्टर के पास अपनी जगह वापस पाने का एक अच्छा मौका दिख रहा है।

एशेज के पहले चार टेस्ट में बल्ले से सिर्फ 18.66 का एवरेज बनाने के बाद ग्रीन की जगह पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मेलबर्न में पहले दिन खुद रन आउट होने के बाद उन्होंने दूसरी इनिंग में फिर से अपना विकेट गंवा दिया। 26 साल के ग्रीन ने स्टोक्स की गेंद को ऑफ-साइड में गाइड करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी स्लिप पर कैच हो गए।

ब्रिस्बेन और एडिलेड टेस्ट के दौरान अपनी तीन इनिंग में 32 रन का टॉप स्कोर बनाने के बाद इंगलिस के वापस आने की उम्मीद कम है। वेबस्टर सोमवार को मेलबर्न रेनेगेड्स के खिलाफ अपने बीबीएल मैच में हरिकेंस के लिए खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे। इंगलिस के मंगलवार रात एंजी स्टेडियम में सिडनी थंडर के साथ होने वाले मैच में पर्थ स्कॉर्चर्स के लिए लाइन-अप करने की उम्मीद है।