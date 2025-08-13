स्पोर्ट्स डेस्क: हाल ही में हुई इंग्लैंड और भारत के बीच एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी ने प्रशंसको को कई रोमांचक पल दिए। लॉर्ड्स में अंतिम दिन इंग्लैंड की जीत से लेकर ओवल में भारत की जीत तक। यह एक ऐसी सीरीज थी जिसे आने वाले वर्षो तक याद रखा जाएगा। अंततः ट्रॉफी दोनो टीमों ने 2-2 से बराबरी पर साझा की। जिसमें मेन इन ब्लू ने ओवल में पांचवे टेस्ट में 6 रन से रोमांचक जीत दर्ज की।

मोहम्मद सिराज ही थे जिन्होंने फाइनल मैच में मेहमान टीम के लिए उत्प्रेरक का काम किया। उन्होंने 103 रन देकर 5 विकेट लिए और गस एटकिंसन के रूप में मैच का आखिरी विकेट लिया। सिराज ने एक शानदार यॉर्कर से बल्लेबाज को आउट किया जिससे उनके विकेट बिखर गए और भारत ने एक शानदार जीत दर्ज की। भारत के दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के इस पल को अपना सबसे पसंदीदा पल बताया। उन्होंने कहा कि यह पल भारतीय प्रशंसको को लंबे समय तक याद रहेगा।

सुनील गावस्कर ने कहा, 'श्रृंखला में कई यादगार पल होंगे। गिल की बल्लेबाजी बहुत कम ही आपको इतनी शुद्ध बल्लेबाजी देखने को मिलती है और उनकी कप्तानी, स्टोक्स का बल्ले और गेंद दोनों से अद्भुत प्रयास, भारतीय तेज गेंदबाजो के मैराथन स्पैल, जो रूट के शानदार शतक, ऋषभ पंत की बल्लेबाजी, जैसा कि केवल वह कर सकते है, और हैरी ब्रुक की भी, और दोनो की चहचहाहट भी, जैसा कि केवल वे ही कर सकते है।'

गावस्कर ने आगे कहा 'लेकिन मोहम्मद सिराज की यॉर्कर हमेशा याद रहेगी जिसने गस एटकिंसन का ऑफ स्टंप उड़ा दिया और भारत को जीत दिलाकर सीरीज बराबर कर दी। टेस्ट क्रिकेट में पिछले निराशाजनक सीजन के बाद, यह निस्संदेह भारतीय क्रिकेट प्रेमियो के लिए हाल के दिनो का सबसे खुशी का पल होगा। शुक्रिया, शुभमन और आपके खिलाड़ी।'

गौर है कि सिराज गेंदबाजी विभाग में भारतीय टीम के लिए स्टार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी रहे, जिन्होंने 9 पारियो में 23 विकेट अपने नाम किए। बुमराह की अनुपस्थिति में टीम के मुख्य तेज गेंदबाज के रूप में शानदार प्रदर्शन किया और अपनी टीम को बड़े विकेट दिलाने की जिम्मेदारी संभाली।