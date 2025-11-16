कोलकाता (पश्चिम बंगाल) : भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने कहा कि शुभमन गिल की गर्दन की चोट की जांच की जा रही है और फिजियो आज उनकी स्थिति पर फैसला लेंगे। गिल ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में दूसरे दिन बल्लेबाजी करते समय गर्दन में चोट लगने के बाद नहीं खेल पाए थे जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था।

शनिवार को श्रृंखला के पहले मैच के दूसरे दिन गिल को स्कैन के लिए स्टेडियम से एक निजी अस्पताल ले जाया गया। वाशिंगटन सुंदर के आउट होने के बाद गिल बल्लेबाजी करने उतरे और मैदान से बाहर जाने से पहले केवल तीन गेंदें ही खेल पाए। गिल की अनुपस्थिति में उनके उप-कप्तान ऋषभ पंत ने दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में टीम की कप्तानी की। गंभीर ने कहा, 'उनकी स्थिति का अभी भी आकलन किया जा रहा है, देखते हैं। फिजियो आज शाम को फैसला लेंगे और हम कल फैसला लेंगे।'

टेस्ट में गिल की अनुपस्थिति ने प्रोटियाज के लिए रास्ते खोल दिए क्योंकि उन्होंने रविवार को भारत को 30 रनों से हरा दिया। स्पिनर साइमन हार्मर द्वारा दोनों पारियों में शानदार 8 विकेट और टेम्बा बावुमा का शानदार अर्धशतक मैच में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अंतर का बिंदु बना। दक्षिण अफ्रीका अब दो मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। दिसंबर 2012 में इंग्लैंड में भारत की ईडन गार्डन्स में यह पहली हार है।

भारत 22 नवंबर को गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा। गंभीर ने गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले टीम की किसी भी खेल परिस्थिति के अनुकूल ढलने की क्षमता पर भरोसा जताया। गंभीर ने कहा, 'गुवाहाटी में हमें जो भी मिलता है, मुझे लगता है कि हमारे पास किसी भी स्थिति और किसी भी सतह पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं।'