नई दिल्ली : पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज और वर्तमान पुरुष टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने मंगलवार को 44वां जन्मदिन मनाया। इस अवसर को और विशेष बनाने के लिए क्रिकेट जगत, उनके साथी खिलाड़ी और बीसीसीआई ने हार्दिक शुभकामनाओं का आदान-प्रदान किया। गंभीर के सम्मान में अरुण जेटली स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम भी रखा गया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ हाल की टेस्ट जीत ने इस उत्सव को और भी शानदार बना दिया।

गंभीर का करियर और योगदान

गंभीर ने 2003 से 2016 तक भारतीय क्रिकेट में सलामी बल्लेबाजी की और वीरेंद्र सहवाग के साथ कई यादगार साझेदारियां निभाईं। 2011 विश्व कप में उन्होंने नौ पारियों में चार अर्धशतक बनाकर 393 रन किए, जिससे वह टीम के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। टेस्ट, वनडे और टी20 के सभी अंतरराष्ट्रीय प्रारूपों में गंभीर ने 242 मैचों में 10,324 रन बनाए, जिसमें 20 शतक और 63 अर्धशतक शामिल हैं।

BCCI और साथियों की शुभकामनाएं

बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने गंभीर को सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं दीं, उन्होंने लिखा, “आपके अभूतपूर्व योगदान ने भारतीय क्रिकेट पर अमिट छाप छोड़ी है। आपका स्वास्थ्य, खुशी और उपलब्धियां हमेशा बढ़ती रहें।” वहीं, पूर्व खिलाड़ी युवराज सिंह ने गंभीर को “शानदार काम करने और आने वाला साल मंगलमय होने” की शुभकामनाएं दीं।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उपलब्धियां

गंभीर का अंतरराष्ट्रीय करियर कई उपलब्धियों से भरा रहा। टेस्ट और वनडे में उनका बल्ला हमेशा टीम के लिए निर्णायक साबित हुआ। उन्होंने कई उच्च दबाव वाले मुकाबलों में भारत को जीत दिलाई और विश्व कप में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके दृढ़ निश्चय और मैदान में आक्रामक शैली ने उन्हें भारत के सबसे भरोसेमंद सलामी बल्लेबाजों में शामिल किया।

IPL में शानदार सफर

आईपीएल में गंभीर ने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने 2012 और 2014 में टीम को दो खिताब दिलाए। उनके नेतृत्व और अनुभव ने टीम को स्थिरता और सफलता दिलाई। उनके इस योगदान के लिए उन्हें आईपीएल के इतिहास में एक उत्कृष्ट खिलाड़ी माना जाता है।

साथी खिलाड़ियों का प्यार

पूर्व भारतीय खिलाड़ी हरभजन सिंह ने गंभीर को आशीर्वाद दिया और कहा, “आप खुश और स्वस्थ रहें, हमेशा प्यार।” वहीं, इरफान पठान ने थ्रोबैक वीडियो शेयर करते हुए गंभीर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उन्हें पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में शानदार वर्ष की कामना की।