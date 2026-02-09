स्पोर्ट्स डेस्क : शनिवार को कोलंबो में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच में पाकिस्तान नीदरलैंड्स के खिलाफ हार से बाल-बाल बचा। पाकिस्तान की इस बमुश्किल जीत के बाद पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर बासित अली ने गेम प्लान पर कहा कि पाकिस्तान बच गया भाई। उन्होंने नीदरलैंड्स के खिलाफ जीत के स्टार खिलाड़ी के रूप में फहीम अशरफ नाम लिया और कहा बाकी बल्लेबाज क्या चनाफली बेच रहे थे?

पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हुए पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को 147 रनों पर ऑल आउट कर दिया जिसमें सलमान मिर्जा ने तीन विकेट लिए। इस लक्ष्य को पाकिस्तान के आसानी से हासिल करने की उम्मीद थी। लेकिन नीदरलैंड्स ने लोहे के चने चबाना जितना मुश्किल कर दिया। पाकिस्तान ने शानदार शुरुआत की, जब साहिबजादा फरहान ने 31 गेंदों में 47 रन बनाए। हालांकि, नीदरलैंड्स ने जल्दी ही वापसी की, लगातार विकेट लिए और मैच का रुख पलट दिया। दो ओवर बाकी रहते पाकिस्तान को जीतने के लिए 29 रन चाहिए थे और सिर्फ तीन विकेट हाथ में थे। 19वें ओवर में फहीम अशरफ एक अहम मौके पर बच गए जब मैक्स ओ'डॉड ने महत्वपूर्ण कैच छोड़ दिया। इस मौके का फायदा उठाते हुए अशरफ ने उस ओवर में 24 रन बनाए और तीन गेंदें बाकी रहते पाकिस्तान को जीत दिलाई।

पाकिस्तान के एक शर्मनाक हार से बचने के बाद पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन की आलोचना करते हुए कहा, 'पाकिस्तान बच गया भाई! जब शाहीन शाह अफरीदी को बल्लेबाजी के लिए बुलाया जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि उस मैच में पाकिस्तान की बल्लेबाजी कैसी रही होगी। मिडिल ऑर्डर, खासकर बाबर आजम, नवाज और शादाब खान की खराब बल्लेबाजी। ये अनुभवी खिलाड़ी हैं। उन्होंने न सिर्फ दुनिया भर की लीग में, बल्कि पाकिस्तान सुपर लीग में भी खेला है। आज, वे पाकिस्तान के लिए हीरो नहीं बने, वे जीरो बन गए।'

बासित ने आगे कहा, 'पाकिस्तान टीम में मैच चेंजर कौन है? आप उस देश के फैंस से क्या कहेंगे जो विकेट गिरने पर खुश होते हैं सिर्फ इसलिए कि इसका मतलब है कि बाबर आजम बल्लेबाजी करने आएंगे। लेकिन फिर बाबर आते हैं और चले जाते हैं। आज पाकिस्तान के स्टार फहीम अशरफ थे, जो नंबर 8 पर आए। बाकी बल्लेबाज क्या चनाफली बेच रहे थे?' पाकिस्तान अब मंगलवार को कोलंबो में T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप ए मैच में USA से भिड़ेगा।