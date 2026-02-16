Go to PunjabKesari.in

कोलंबो : पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया ने टी20 वर्ल्ड कप मैच में भारत के खिलाफ खराब प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस नतीजे से पता चलता है कि लक्ष्य का पीछा करते समय टीम कितनी संघर्ष करती है। उन्होंने सुझाव दिया कि खिलाड़ियों को मैदान के बाहर बयान देने के बजाय अपने क्रिकेट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बल्ले और गेंद से शानदार प्रदर्शन करते हुए डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने रविवार को आर. प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान को 61 रन से हराकर सुपर 8 के लिए क्वालीफाई किया।

कनेरिया ने IANS से ​​कहा, 'पाकिस्तान ने बहुत निराशाजनक क्रिकेट खेला। उन्हें बयान देने की बजाय आगे बढ़कर मैदान पर अपने प्रदर्शन पर ध्यान देना चाहिए। उस्मान तारिक ने दावा किया था कि वह अकेले ही पाकिस्तान को जीत दिलाएंगे। इसके उलट, भारतीय खिलाड़ियों की एक अच्छी बात यह है कि वे ज्यादा बातें नहीं करते; वे मैदान पर अपने प्रदर्शन को खुद बोलने देते हैं।' ईशान किशन की तूफानी शुरुआत की वजह से भारत ने कोलंबो में टी20 वर्ल्ड कप में भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले में 175/7 का सबसे बड़ा स्कोर बनाने में मदद की। जवाब में पाकिस्तान के टॉप चार स्पिनरों ने उन्हें मुश्किल से निकाला और मिलकर सिर्फ 15 रन बनाए जिसके बाद भारतीय स्पिनरों ने दो ओवर बाकी रहते जीत पक्की कर दी।

कनेरिया ने कहा, 'पाकिस्तान जानता था कि टारगेट का पीछा करना आसान नहीं है। क्या उन्हें सच में यकीन था कि उनका बॉलिंग अटैक इतना मजबूत है कि वे इतने बड़े भारतीय बैटिंग लाइनअप को लगभग 100 रन पर आउट कर सकें और आराम से टोटल को पार कर सकें? मजेदार बात यह है कि भारत काफी समय से श्रीलंका में नहीं खेला है, जबकि पाकिस्तान पहले ही वहां कई मैच खेल चुका है और अभी भी श्रीलंका में है। क्या कोच को हालात समझ नहीं आए? ऐसा लग रहा था कि कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि गेम प्लान की कमी थी।'

उन्होंने आगे कहा, 'अब पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान लक्ष्य हासिल करते समय स्ट्रगल करता है। यह अच्छी बात है कि उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला नहीं किया; नहीं तो वे लगभग 100 रन पर आउट हो सकते थे। सिर्फ एसोसिएट देशों के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करने के बाद यह दावा करना कि आप किसी को भी हरा सकते हैं, सच नहीं लगता।' 

पांड्या, जिन्होंने भारत के लिए बॉलिंग शुरू की, ने अपने पहले ओवर में साहिबजादा फरहान को चार बॉल पर जीरो पर आउट किया। इस बीच जसप्रीत बुमराह ने सैम अयूब और पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा को आउट किया। फिर अक्षर पटेल ने पावरप्ले में भारत के लिए 4 विकेट लिए जिससे अनुभवी बाबर आजम मैच से बाहर हो गए। 

उन्होंने कहा, 'एक सीनियर खिलाड़ी के तौर पर बाबर आजम को मुश्किल समय में टीम को गाइड करना चाहिए था, जैसे MS धोनी और विराट कोहली ने भारत के लिए किया है। कनेरिया ने कहा, 'कोई साफ गेम प्लान नहीं था और टीम मैनेजमेंट को शुरुआती विकेट गिरने के बाद पारी को संभालने के लिए साफ मैसेज देना चाहिए था कि बैट्समैन को कम से कम 10-12 ओवर तक टिके रहने की जरूरत है।' 

एक तरफ विकेट गिरते रहे, दूसरी तरफ विकेटकीपर-बैटर उस्मान खान ने पाकिस्तान के लिए वापसी की, 34 गेंदों पर 44 रन बनाए। हालांकिजैसे ही वह पाकिस्तान के पक्ष में पासा पलटने की सोच रहे थे अक्षर पटेल ने उन्हें ईशान किशन के हाथों स्टंप्ड आउट करवा दिया जिससे पाकिस्तान की बैटिंग जल्दी ही बिखर गई। कनेरिया ने कहा, 'उस्मान ने अच्छी बैटिंग की और कुछ एटीट्यूड दिखाया, लेकिन आखिर में जब पूरी टीम खराब परफॉर्म कर रही थी, तो वह अकेले सब कुछ नहीं कर सकते थे। ज़्यादा बातें करने से सिर्फ गेम से ध्यान भटकता है। अगर टीम बेहतर क्रिकेट नहीं खेल सकती, तो कम से कम वे फालतू बयान देने से बच सकते हैं क्योंकि इस तरह के प्रदर्शन से फैंस निराश होते हैं।' 

बाबर और शाहीन अफरीदी के खराब फॉर्म और हार के बाद टीम मैनेजमेंट का क्या अप्रोच होना चाहिए, इस बारे में पूछे जाने पर कनेरिया ने जवाब दिया, 'जब आप नेशनल टीम के लिए खेलते हैं तो परफॉर्मेंस ही आखिर में मायने रखती है। पाकिस्तान की अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भरोसेमंद बैकअप ऑप्शन की कमी है। मीडिया में बाबर को हटाने को लेकर बहुत शोर है, लेकिन अगर उसे हटा दिया जाता है और रिप्लेसमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो टीम शायद उसे फिर से वापस ले आएगी, जो सिर्फ सिलेक्शन में अस्थिरता को दिखाता है।' 

कनेरिया ने यह भी कहा कि शाहीन हाल के दिनों में अपने बेस्ट फॉर्म में नहीं दिखे हैं, उनकी रिदम और असर में कमी दिख रही है और अंडर-19 रैंक में टैलेंट हैं; उन बॉलर्स को सही ग्रूमिंग और सीनियर टीम तक पहुंचने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड रास्ते की जरूरत है। शाहीन अफरीदी के बाद पाकिस्तान के पास हाईएस्ट लेवल पर लगातार लेफ्ट-आर्म पेस ऑप्शन नहीं दिखता है। 

कनेरिया ने कहा, 'अंडर-19 सेटअप में होनहार बॉलर हैं, लेकिन उन्हें सही ट्रेनिंग और सीनियर टीम में जाने का एक साफ रास्ता चाहिए। शाहीन खुद कुछ समय से अपने बेस्ट फॉर्म में नहीं हैं; उनकी रिदम और असर में कमी दिख रही है। सिलेक्शन के फैसलों पर भी सवाल उठे हैं। फखर जमान जैसे खिलाड़ी, जिन्होंने भारत के खिलाफ बड़े मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है, उन्हें क्लैरिटी और लगातार सपोर्ट मिलना चाहिए। इसी तरह उस्मान तारिक को बॉलिंग अटैक में बहुत देर से लाया गया; उन्हें पहले इस्तेमाल किया जा सकता था, खासकर जब ईशान किशन थे।

उन्होंने आगे कहा, 'मोमेंटम बन रहा था।' कनेरिया ने आगे कहा कि इंडिया की बैटिंग की गहराई पाकिस्तान के कमजोर लोअर ऑर्डर से बेहतर है और कहा कि इस मैच को लेकर हाइप ऑन-फील्ड क्वालिटी से ज्यादा ऑफ-फील्ड कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से थी। उन्होंने कहा, 'इंडिया की ताकत उसकी गहरी बैटिंग लाइनअप में है, जबकि पाकिस्तान के लोअर ऑर्डर में फिनिशिंग डेप्थ की कमी है। इस इंडिया-पाकिस्तान मैच को लेकर ज्यादातर हाइप ऑन-फील्ड क्वालिटी के बजाय मैच का बॉयकॉट करने के उनके पहले के फैसले की वजह से थी।' 

फैंस की उम्मीदों पर सोचते हुए कनेरिया ने कहा कि श्रीलंका में भी, जहां पाकिस्तान को ट्रेडिशनली सपोर्ट मिलता है फैंस की घटती मौजूदगी टीम के परफॉर्मेंस से बढ़ती निराशा को दिखाती है। कनेरिया ने आखिर में कहा, 'श्रीलंका में भी, जहां पाकिस्तान को मजबूत सपोर्ट मिलता है, फैंस की मौजूदगी में साफ गिरावट पाकिस्तान क्रिकेट की दिशा को लेकर बड़ी चिंताओं को दिखाती है। अगर परफॉर्मेंस में सुधार नहीं होता है तो यह उम्मीद करना मुश्किल है कि फैंस टीम को सीरियसली लेते रहेंगे। कुल मिलाकर यह पाकिस्तान का बहुत निराशाजनक प्रदर्शन था।' 