स्पोर्ट्स डेस्क: भारत के पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मुकाबले से पहले ओपनर रोहित शर्मा को लेकर अहम राय दी है। बांगर का मानना है कि रोहित को वडोदरा की परिस्थितियों के मुताबिक मेंटल स्विच करना होगा और शुरुआत में आक्रामक होने के बजाय खुद को पिच पर प्ले इन करना चाहिए।

मुंबई और वडोदरा की पिच में फर्क

बांगर ने बताया कि रोहित ने अभ्यास मुंबई की रेड सॉइल पिचों पर किया है, जबकि वडोदरा की पिच पर बाउंस अपेक्षाकृत कम रहता है। ऐसे में उन्हें छोटी तकनीकी एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है—जैसे थोड़ा नीचे रहना और गेंद को घुटने के आसपास खेलना। बांगर ने कहा, 'इस स्तर पर ये बातें अवचेतन होती हैं। 10–15 गेंदों में बल्लेबाज हालात समझ लेता है और शरीर खुद को ढाल लेता है। बड़े बदलाव की जरूरत नहीं, बस बैटिंग रिद्म में आना अहम है।'

2023 जैसा ऑल-आउट अटैक नहीं

बांगर का मानना है कि रोहित ODI World Cup 2023 जैसी ऑल-आउट अटैक वाली रणनीति इस बार कम अपनाएंगे। उन्होंने कहा कि रोहित 2027 वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए अपनी बल्लेबाजी में संतुलन ला रहे हैं—शुरुआत में समय लेना और फिर रफ्तार बढ़ाना।

2027 वर्ल्ड कप पर नजर

पूर्व ऑलराउंडर ने आगे कहा कि 2027 वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा, जहां नई गेंद रोहित की असली परीक्षा लेगी। बदले हुए वनडे नियमों में विकेट बचाकर रखना बेहद जरूरी है। बांगर के मुताबिक रोहित सही रिद्म में बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिससे टीम को मजबूत शुरुआत मिलती है।

डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने पर सराहना

बांगर ने रोहित शर्मा और विराट कोहली द्वारा घरेलू क्रिकेट खेलने की सराहना की। उन्होंने कहा कि इतने अनुभवी खिलाड़ी जब उपलब्ध होते हुए भी घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, तो यह युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा बनता है। उन्होंने जोड़ा, 'रनों की संख्या से ज्यादा यह मायने रखता है कि खिलाड़ी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। BCCI का पूरा इकोसिस्टम यही चाहता है कि उपलब्ध होने पर खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट खेलें।'

न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित का रिकॉर्ड

रोहित शर्मा ने आखिरी बार न्यूजीलैंड के खिलाफ ICC Champions Trophy 2025 फाइनल में वनडे खेला था, जहां उन्होंने 83 गेंदों में 76 रन बनाकर भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। कुल मिलाकर, 29 पारियों में 1,073 रन, औसत 38.32, 2 शतक और 6 अर्धशतक कीवियों के खिलाफ रोहित का रिकॉर्ड मजबूत रहा है।