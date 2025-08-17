Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान लंबे समय से खेल के सभी प्रारूपों में पाकिस्तान की बल्लेबाजी के अहम स्तंभ रहे हैं। हालांकि हाल के दिनों में उनके प्रदर्शन में गिरावट आई है और उनके खराब फॉर्म के साथ-साथ पाकिस्तान का भी एक टीम के रूप में प्रदर्शन खराब रहा है। यही वजह है कि एशिया कप के लिए अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जगह नहीं दी गई। अब पूर्व ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने दोनों खिलाड़ियों के साथ-साथ तेज गेंदबाज नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी पर भी तीखा हमला बोला जिनका प्रदर्शन हाल के दिनों में काफी निराशाजनक रहा है। 

हफीज ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'उन्हें प्रमुख खिलाड़ी कहना गलत और अनुचित होगा। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इस समय पाकिस्तान क्रिकेट के प्रमुख खिलाड़ी नहीं हैं। प्रमुख खिलाड़ी वे होते हैं जो पाकिस्तान के लिए मैच जिताते हैं। अगर हम पिछले डेढ़-दो सालों पर नजर डालें, तो सलमान अली आगा, सैम अयूब और हसन नवाज लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं। हम उनके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वे मौजूदा खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान के लिए मैच जीत रहे हैं।' 

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि बाबर और रिजवान को टीम में अपनी स्थिति को लेकर चिंतित होने की जरूरत है। उन्हें पहले खुद को एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में साबित करना होगा; प्रमुख खिलाड़ी बाद में आते हैं। दोनों पहले अच्छे थे, लेकिन अब वे परिणाम नहीं दे रहे हैं। हफीज ने कहा, 'दोनों को खेल में पूरी तरह से शामिल होना होगा, अन्यथा परिणाम नहीं आएंगे। यही बात नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी पर भी लागू होती है, वे भी पाकिस्तान के लिए मैच जिताऊ प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं।' 

उन्होंने अंत में कहा, 'हमें उन खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो अगले 10-15 सालों तक योगदान दे सकें। हमारा मीडिया एक-दो खिलाड़ियों की आलोचना करता है और एक-दो को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता है, जो गलत है। हमें उन खिलाड़ियों के बारे में बात करने की जरूरत है जो वास्तव में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो एसी रूम में बैठे लोगों और जमीन पर योजनाओं को लागू करने वालों को इन मुद्दों पर तुरंत ध्यान देना होगा।' 