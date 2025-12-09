स्पोर्ट्स डेस्क : भारत के युवा ओपनर अभिषेक शर्मा ने 2025 में ऐसा कारनामा कर दिखाया, जिसकी कल्पना भी कम ही लोग कर सकते थे। उन्होंने न सिर्फ भारतीय क्रिकेटप्रेमियों के बीच अपनी मजबूत पहचान बनाई, बल्कि पाकिस्तान में भी वह लोकप्रियता के नए रिकॉर्ड बनाते नज़र आए। गूगल सर्च ट्रेंड्स 2025 के अनुसार, पाकिस्तान में सबसे अधिक सर्च किए गए एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी का नहीं, बल्कि भारत के इस बाएं हाथ के युवा बल्लेबाज का रहा।

पाकिस्तान में क्यों बढ़ी अभिषेक शर्मा की लोकप्रियता?

अभिषेक शर्मा के प्रति पाकिस्तान में बढ़ते क्रेज की सबसे बड़ी वजह बनी 2025 एशिया कप में उनकी धुआंधार बल्लेबाजी। विशेष रूप से पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई दो धमाकेदार पारियों ने उन्हें पड़ोसी देश की जनता के बीच भी एक बड़ा स्टार बना दिया।

ग्रुप स्टेज: पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 13 गेंदों में 31 रन बनाकर अभिषेक ने भारत को तेज शुरुआत दिलाई।

सुपर-फोर मुकाबला: 39 गेंदों पर 74 रनों की आक्रामक पारी खेलकर उन्होंने मैच का रुख बदल दिया और भारतीय खेमे में नई उम्मीद जगाई।

फाइनल: फहीम अशरफ ने उन्हें जल्दी आउट कर दिया, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में अभिषेक का प्रभाव सबसे अधिक देखा गया और भारत खिताब जीतने में सफल रहा।

पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सर्च किए गए एथलीट

गूगल की रिपोर्ट बताती है कि 2025 में पाकिस्तान में अभिषेक शर्मा सबसे ज्यादा सर्च किए गए एथलीट रहे। उनके बाद जिन खिलाड़ियों के नाम आए, उनमें शामिल हैं—

हसन नवाज

इरफान खान नियाजी

साहिबजादा फरहान

मोहम्मद अब्बास

यहां तक कि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम भी इस सूची में अभिषेक से पीछे रह गए, जो पाकिस्तान में उनकी अविश्वसनीय लोकप्रियता को दर्शाता है।

भारत में भी टॉप-3 में रहे अभिषेक शर्मा

पाकिस्तान ही नहीं, भारत में भी अभिषेक शर्मा 2025 के टॉप-3 सबसे अधिक सर्च किए गए खिलाड़ियों में शामिल रहे। सूची में अधिकांश स्थान भारतीय क्रिकेटरों ने ही हासिल किए।

वैभव सूर्यवंशी — 13 साल की उम्र में IPL डेब्यू कर सुर्खियों में आए

प्रियांश आर्य — पंजाब किंग्स के उभरते खिलाड़ी

महिला क्रिकेट में

स्मृति मंधाना

जेमिमा रोड्रिग्स

ने भी अपनी जगह टॉप-10 में बनाई। वहीं CSK के तीन अनकैप्ड खिलाड़ी — शेख राशिद, आयुष म्हात्रे और उर्विल पटेल— भी इस सूची में शामिल रहे।

गूगल ट्रेंड्स 2025 में क्रिकेट का दबदबा

भारत में 2025 के ‘ओवरऑल’ टॉप सर्चेस में IPL सबसे ऊपर रहा। स्पोर्ट्स कैटेगरी में पांच में से चार स्थान क्रिकेट से जुड़े इवेंट्स ने हासिल किए, जबकि प्रो कबड्डी लीग पांचवें स्थान पर रही।