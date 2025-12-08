स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 9 दिसंबर से शुरू होने वाली पांच मैचों की T20I सीरीज टीम इंडिया के लिए 2026 ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप की तैयारी में अहम कदम बनने जा रही है। इसी बीच पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने शुभमन गिल की वापसी को लेकर अपनी राय रखी है। हाल ही में चोट से उबरकर टीम में लौट रहे गिल को T20 प्रारूप में टॉप ऑर्डर में अपनी जगह मजबूत करने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसके साथ ही भारत को फिनिशिंग रोल में हार्दिक पांड्या के साथी की तलाश भी इस सीरीज़ में एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रहेगी।

चोट से उबरकर टीम में वापसी: गिल के सामने बड़ी चुनौती

शुभमन गिल गर्दन में ऐंठन की वजह से दूसरे टेस्ट और पूरे ODI लेग से बाहर हो गए थे। कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट के दौरान उन्हें असहजता महसूस हुई, जिसके चलते उन्हें एहतियातन अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में BCCI के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में रिहैब पूरा करने के बाद मेडिकल टीम ने उन्हें पूरी तरह फिट घोषित कर दिया। अब T20I टीम में उनकी वापसी निश्चित मानी जा रही है, और यह सीरीज़ उनके लिए खोया हुआ मोमेंटम वापस पाने का सुनहरा मौका है।

गिल को टॉप ऑर्डर में जगह पक्की करनी चाहिए

JioStar पर बातचीत के दौरान इरफ़ान पठान ने कहा कि गिल जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी को T20I टॉप ऑर्डर में अपनी स्थिति स्थिर करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि IPL में गिल का प्रदर्शन साबित करता है कि वह छोटे प्रारूप में दमदार बल्लेबाज़ी करने में सक्षम हैं। पठान का मानना है कि दक्षिण अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ पांच मैचों की लंबी सीरीज़ में गिल को पर्याप्त मौके मिलेंगे। धर्मशाला सहित कई स्थानों की पिचें तेज़ और उछालभरी होंगी, जहां गिल को बल्लेबाज़ी करना पसंद आता है। पठान ने यह भी कहा कि हल्की चोट से लौटना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन गिल का स्वाभाविक खेल उन्हें फिर से लय में ला सकता है।

हार्दिक पांड्या के साथ भरोसेमंद फिनिशर

पठान ने भारत की T20 रणनीति में फिनिशिंग रोल के महत्व पर भी जोर दिया। उनका कहना है कि 2026 वर्ल्ड कप भारत में होना है, इसलिए लोअर-मिडिल ऑर्डर की स्थिरता बेहद जरूरी है। उन्होंने माना कि हार्दिक पांड्या टीम के मुख्य फिनिशर हैं, लेकिन उनके साथ एक और भरोसेमंद बल्लेबाज़ होना टीम के संतुलन के लिए अनिवार्य है। उन्होंने तीन संभावित खिलाड़ियों के नाम भी लिए जिन्में अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह शामिल हैं। पठान ने कहा कि इस सीरीज़ में देखना दिलचस्प होगा कि इन तीनों में से कौन हार्दिक का सबसे अच्छा साथी बनकर उभरता है।