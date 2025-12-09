स्पोर्ट्स डेस्क : भारत के पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगड़ ने हार्दिक पंड्या की क्षमताओं की खुलकर सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय टी20 टीम में उनके जैसा बहुमुखी खिलाड़ी कोई नहीं है। लंबे समय तक चोट से दूर रहने के बाद हार्दिक अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज से दोबारा मैदान पर उतरने जा रहे हैं। बांगड़ के मुताबिक हार्दिक न सिर्फ एक प्रीमियम ऑलराउंडर हैं, बल्कि अपनी बल्लेबाजी या गेंदबाजी दोनों में से किसी एक के दम पर भी प्लेइंग इलेवन में जगह बना सकते हैं। उनकी मौजूदगी टीम संयोजन को पूरी तरह बदल देती है।

हार्दिक जैसा ऑलराउंडर विश्व क्रिकेट में दुर्लभ : बांगड़

संजय बांगड़ ने कहा कि मौजूदा विश्व क्रिकेट में ऐसा खिलाड़ी ढूंढना मुश्किल है, जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में अकेले दम पर जगह बना सके। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि इंग्लैंड के पास बेन स्टोक्स का कोई सीधा विकल्प नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे भारत के पास रविंद्र जडेजा जैसी उपयोगिता वाले खिलाड़ी का बैकअप उपलब्ध नहीं है। बांगड़ के अनुसार यही स्थिति हार्दिक पंड्या की भी है। वह चाहे केवल बल्लेबाज के रूप में खेलें, तो शीर्ष पांच में जगह बना सकते हैं। और अगर वे सिर्फ तेज गेंदबाज के रूप में खेलें, तब भी किसी भी अंतरराष्ट्रीय टीम के शीर्ष तीन पेसरों में शामिल हो सकते हैं।

टीम इंडिया में अद्वितीय योगदान

बांगड़ ने कहा कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर वही है जो एक कौशल के दम पर भी टीम में चयन की मजबूरी पैदा कर दे। हार्दिक इस कसौटी पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। उन्होंने कहा, “भारतीय टीम में हार्दिक जैसा दूसरा विकल्प मौजूद ही नहीं है। वह संतुलन, लचीलापन और टीम संयोजन को जिस तरह प्रभावित करते हैं, वैसा बहुत कम खिलाड़ी कर पाते हैं।”

दक्षिण अफ्रीका सीरीज से वापसी

हार्दिक पंड्या एशिया कप में चोटिल होने के बाद दो महीने तक मैदान से दूर रहे थे। अब वे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 श्रृंखला से लौट रहे हैं। बांगड़ का मानना है कि उन्हें इस सीरीज के शुरुआती तीन मैच खेलने चाहिए, ताकि पता चल सके कि वह मैच फिटनेस और परिस्थितियों के अनुरूप कितनी जल्दी लय पकड़ते हैं। उन्होंने कहा, “अभी यह तय करना जल्दबाजी होगी कि विश्व कप से पहले हार्दिक को छह या सात टी20 खेलने चाहिए या नहीं। पहले देखना होगा कि उनकी फिटनेस और रिकवरी कैसी रहती है।”

“वर्कलोड मैनेजमेंट बेहद अहम”

बांगड़ ने इस बात पर जोर दिया कि टीम प्रबंधन को हार्दिक जैसे खिलाड़ियों की फिटनेस और कार्यभार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, “जब हार्दिक पूरी तरह फिट होते हैं, तो टीम को मनचाहा संतुलन मिल जाता है। वे बल्लेबाजी गहराई भी देते हैं और एक भरोसेमंद तेज गेंदबाजी विकल्प भी। ऐसे खिलाड़ी की मौजूदगी किसी भी टीम के लिए निर्णायक होती है।”

शुभमन गिल की वापसी और विकास पर भी टिप्पणी

टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल भी चोट के बाद वापसी कर रहे हैं। बांगड़ ने कहा कि टेस्ट कप्तान के रूप में मिली जिम्मेदारी ने गिल को और परिपक्व बनाया है। उन्होंने कहा, “पिछले एक साल में टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन ने उनका आत्मविश्वास बढ़ाया है। वे मानसिक रूप से मजबूत हुए हैं और अब समझते हैं कि उनसे किस स्तर की अपेक्षा की जाती है।”