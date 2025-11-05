स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली अब देश के सबसे अमीर खिलाड़ियों में शुमार हो गए हैं। उनकी कुल संपत्ति का आंकड़ा 1,000 करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, कोहली की कुल संपत्ति लगभग 1,050 करोड़ रुपये है, जिसमें उनकी क्रिकेट सैलरी, ब्रांड एंडोर्समेंट, बिजनेस निवेश और सोशल मीडिया इनकम शामिल हैं।

कहां से होती है कोहली की कमाई

कोहली की सबसे बड़ी आय का जरिया ब्रांड एंडोर्समेंट है। वह टीम इंडिया के साथ BCCI अनुबंध से सालाना करीब 7 करोड़ रुपये कमाते हैं। इसके अलावा, उन्हें हर टेस्ट मैच के लिए 15 लाख रुपये, वनडे के लिए 6 लाख रुपये और टी20 मैच के लिए 3 लाख रुपये मिलते हैं। IPL से उन्हें सालाना लगभग 15 करोड़ रुपये की कमाई होती है।

निवेश और ब्रांड्स

कोहली ने कई स्टार्टअप्स जैसे Blue Tribe, MPL, Digit, Universal SportsBiz और Sports Convo में निवेश किया है। वह 18 से ज्यादा ब्रांड्स के विज्ञापन करते हैं, जिनमें MRF, Vivo, Myntra, Tissot, HSBC, Uber, Luxor और Blue Star जैसे बड़े नाम शामिल हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, कोहली एक विज्ञापन शूट के लिए 7.5 से 10 करोड़ रुपये तक चार्ज करते हैं और उनकी ब्रांड इनकम करीब 175 करोड़ रुपये सालाना है।

सोशल मीडिया से भी बड़ी कमाई

सोशल मीडिया पर भी कोहली की कमाई शानदार है। वह इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के लिए करीब 8.9 करोड़ रुपये और ट्विटर (X) पर 2.5 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं।

कोहली की संपत्ति और लग्जरी लाइफस्टाइल

विराट कोहली के पास दो शानदार घर हैं। एक मुंबई में जिसकी कीमत 34 करोड़ रुपये है और दूसरा गुरुग्राम में जिसकी कीमत करीब 80 करोड़ रुपये बताई जाती है। इसके अलावा, उनके पास 31 करोड़ रुपये की लग्जरी कारों का कलेक्शन है।

बिजनेस और खेल टीमों में स्वामित्व

कोहली अपने ब्रांड One8 के तहत एक रेस्टोरेंट और एथलीजर कपड़ों का ब्रांड 'Rogue' भी चलाते हैं। इतना ही नहीं, वह एक फुटबॉल क्लब, एक टेनिस टीम, और एक प्रो-रेसलिंग टीम के भी मालिक हैं। विराट कोहली ने क्रिकेट से परे अपने बिजनेस और निवेश के जरिए यह साबित किया है कि वह न सिर्फ मैदान पर किंग हैं, बल्कि कमाई के मामले में भी भारतीय सितारों में शीर्ष पर हैं।