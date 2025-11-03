गोवा ( निकलेश जैन ) फीडे विश्व कप 2025 के पहले राउंड की दूसरी क्लासिकल बाजी के परिणाम के साथ ही विश्व कप में कई खिलाड़ी अगले दौर में पहुँच गए तो कई विश्व कप से बाहर हो गए जबकि कुछ खिलाड़ी कल टाईब्रेक से अपनी किस्मत का फैसला करेंगे ।

भारतीय खिलाड़ियों में प्रणव वी नें अल्जीरिया के बौलरेंस एडिने को लगातार दूसरे मुक़ाबले में पराजित करते हुए 2-0 से अगले दौर में प्रवेश कर लिया तो सूर्या शेखर गांगुली नें अजरबैजान के अहमद अहमदज़ादा को 2-0 से पराजित किया । भारत के रौनक साधवानी नें आज एक बढ़िया एंडगेम खेला और साउथ अफ्रीका के डेनियल बारिस को पराजित किया और 1.5 -0.5 से राउंड जीत गए । अन्य भारतीय खिलाड़ियों में प्रणेश एम नें कज़ाकिस्तान के सतबेक अख्मेदिनोव को ,इनियन पी नें क्यूबा के असोन ईसीडरो को, कार्तिक वेंकटरमन नें कोलंबिया के रोबेर्टो ग्राकीया को 1.5-0.5 से मात देते हुए अगले दौर में प्रवेश किया ।

हालांकि भारत के एसएल नारायनन, ललित बाबू कल टाईब्रेक के जरिये अगले दौर में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे । दिव्या और लियॉन विश्व कप से हुए बाहर : आज भारत के दो बड़े नाम विश्व कप से बाहर हो गए । महिला विश्व कप विजेता और प्रतियोगिता की एकमात्र महिला खिलाड़ी भारत की दिव्या देशमुख आज काले मोहरो से ग्रीस के आर्किदीस कोरकोलूस से लगातार दूसरी बाजी हार गयी तो एक बाद उलटफेर में चीन के वांग हिकसू से हार गए । इस तरह दिव्या और लियॉन के आलवा , नीलाश सहा , अरोण्यक घोष , हिमाल गुसेन का भी विश्व कप अभियान समाप्त हो गया ।