गोवा ( निकलेश जैन ) फीडे विश्व कप 2025 के तीसरे दौर की पहली बाजी में परिणामों के लिहाज से आज भारत के लिए सबसे अच्छा दिन रहा और बचे हुए कुल 64 खिलाड़ियों में सभी 10 भारतीय अंतिम 32 में जगह बनाने के लिए अच्छी स्थिति में है । सबसे पहेल बात विश्व चैम्पियन डी गुकेश की जिन्होने आज काले मोहरो से जर्मनी के फ़्रेडरिक स्वाने से एक सधी हुई बाजी ड्रॉ खेली और कल जब गुकेश सफ़ेद मोहरो से खेलने उतरेंगे तो सब कुछ उस मुक़ाबले पर निर्भर होगा वहीं प्रज्ञानन्दा जो कल एक बेहतरीन वापसी करते हुए विश्व कप के तीसरे दौर में पहुंचे थे अर्मेनिया के रोबर्ट हवननीसयान के खिलाफ आसान ड्रॉ खेलकर अब कल सफ़ेद मोहरो से जीतने की कोशिश करेंगे । आज साफ तौर पर वह कल के मैराथन मुक़ाबले के बाद थके हुए नजर आए ।

खैर आज के सितारे थे पेंटाला हरीकृष्णा , अर्जुन एरी गैसी और प्रणव वी , भारत के इस स्पर्धा में सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी पेंटाला हरीकृष्णा कमाल की लय में नजर आ रहे है और आज उन्होने सफ़ेद मोहरो से बेल्जियम के डेनियल धरधा को सिर्फ 25 चालों में मात दी और यह खेल यकीयन देखने लायक था , हरीकृष्णा का यह आक्रामक खेल कमाल का था ! वहीं भारत के नंबर एक खिलाड़ी अर्जुन नें अपनी शानदार लय बरकरार रखते हुए जीत की हैट्रिक लगाई और बड़ी आसानी से उज्बेकिस्तान के वोखिदोव शम्सइद्दीन को पराजित किया वहीं भारत के प्रणव वी नें लिथुनिया के टिटस स्ट्रेमविकिउस को पराजित किया । अब दूसरी बाजी में इन तीनों खिलाड़ियों को अगले दौर में जगह बनाने के लिए सिर्फ आधा अंक की जरूरत है ।

अन्य बाजियों में भारत के प्राणेश एम नें जर्मनी के विंसनेट केमर से ,दीप्तयान घोष नें सर्गिसियन गेब्रियल से , एसएल नारायनन नें चीन के यू यांगी से ,विदित गुजराती नें सैम शंकलंद से और कार्तिक वेंकटरामन नें रोमानिया के बोगदान डेनियल से बाजी ड्रॉ खेली