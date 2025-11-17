गोवा ( निकलेश जैन ) भारत के नंबर एक शतरंज खिलाड़ी और विश्व कप में भारत की आखिरी उम्मीद ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगैसी ने गोवा के होटल रिज़ॉर्ट रियो में चल रहे 20 लाख डॉलर के ईनामी फीडे विश्व कप में क्वाटर फाइनल मुक़ाबले की पहली बाजी में चीन के वे यी को आज काले मोहरो से खेलते हुए ड्रॉ पर रोका और इसके साथ ही एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भी हासिल कर ली है । अर्जुन नें रुई लोपेज ओपनिंग में चीनी ग्रैंडमास्टर वेई यी की तैयारी को जैसे ध्वस्त करते हुए 31 चालों में ड्रॉ करा लिया ।

महत्वपूर्व बात यह थी की अर्जुन इतना तेज खेल रहे थे की आमतौर पर सफ़ेद मोहरो से तेज खेलने वाले वे यी समय में अर्जुन से आधा घंटे पीछे हो गए थे ।

इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के विजेता को नए विश्वनाथन आनंद कप और मार्च में साइप्रस में होने वाले कैंडिडेट्स

अन्य क्वार्टर-फ़ाइनल मैचों में, पूर्व अमेरिकी चैंपियन ग्रैंडमास्टर सैम शैंकलैंड ने रूस के ग्रैंडमास्टर आंद्रे एसिपेंको के साथ 38 चालों में ड्रा खेला, जबकि उज्बेकिस्तान के ग्रैंडमास्टर सिंदारोव जावोखिर और ग्रैंडमास्टर मेक्सिको के जोस एडुआर्डो मार्टिनेज अलकांतारा ने 39 चालों के बाद अंक बाँट लिए।

दिन का एकमात्र निर्णायक परिणाम उज़्बेक ग्रैंडमास्टर नोदिरबेक याकूबबोव के नाम रहा, जिन्होंने जर्मनी के ग्रैंडमास्टर अलेक्जेंडर डोनचेंको को हराया और सेमीफाइनल से बस आधा अंक दूर है ।