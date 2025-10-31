Go to PunjabKesari.in

Author: Niklesh Jain
पणजी (गोवा), 31 अक्तूबर (निकलेश जैन) ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंदा शनिवार से शुरु हो रहे फिडे विश्व कप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दोहराने की कोशिश करेंगे जिसमें दुनिया की शीर्ष 3 रैंकिंग में काबिज खिलाड़ी अनुपस्थित रहेंगे। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन के अलावा अमरीका के हिकारू नाकामुरा और फैबियानो कारूआना की जोड़ी इस टूर्नामैंट में नहीं खेलेगी।

 विश्व चैंपियन डी. गुकेश और अर्जुन एरिगैसी 20 लाख अमरीकी डॉलर की पुरस्कार राशि के इस प्रतिष्ठित टूर्नामैंट में अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करेंगे। पर सबसे अहम चीज यह है कि इस टूर्नामैंट से 2026 फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामैंट के लिए 3 क्वालीफिकेशन स्थान सुनिश्चित होंगे। 
कैंडिडेट्स टूर्नामैंट से अगले साल होने वाले विश्व चैंपियनशिप मैच का खिलाड़ी तय होगा। गोवा में अगले 4 हफ्तों तक 80 देशों के 206 शीर्ष शतरंज खिलाड़ी 8 दौर वाले एकल एलिमिनेशन नॉकआउट टूर्नामैंट में हिस्सा लेंगे। प्रत्येक मैच में निश्चित समय में 2 क्लासिकल बाजियां होंगी। 

 


विश्वनाथन आनंद के सम्मान में रखा गया ट्रॉफी का नाम
देश के पहले ग्रैंडमास्टर और शतरंज के सम्राट श्री विश्वनाथन आनंद के सम्मान में ‘विश्वनाथन आनंद कप’, फिडे वर्ल्ड कप (ओपन) विजेता के लिए रनिंग ट्रॉफी की शुरुआत की गई है। यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी भारतीय शतरंज की उपलब्धियों और विश्वनाथन आनंद की विरासत का प्रतीक है, जिसे आने वाली पीढ़ियों तक संजोया और सराहा जाएगा।

 

