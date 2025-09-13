Go to PunjabKesari.in

, Author: Niklesh Jain
Sports
FacebookTwitterLinkedin

समरकंद , उज्बेकिस्तान ( निकलेश जैन ) फीडे ग्रांड स्विस 2025 के सातवें राउंड के बाद भारत के निहाल सरीन शानदार खेल दिखाते हुए जर्मनी के मैटियास ब्लूबम के साथ सयुंक्त बढ़त पर पहुँच गए है । निहाल नें सबसे आगे चल रहे ईरान के परहम मघसुदलू को पराजित करते हुए ना सिर्फ खुद को शीर्ष पर पहुंचा दिया बल्कि लाइव रैंकिंग में खुद को 2700 के पार पहुंचा दिया । सफ़ेद मोहरो से खेल रहे निहाल नें स्लाव एक्स्चेंज वेरिएशन में शानदार आक्रमण करते हुए 42 चालों में खेल अपने नाम कर लिया । वहीं दूसरे बोर्ड पर भारत के अर्जुन एरीगैसी के अभियान को उस समय जोरदार झटका लगा जब वह  मैटियास ब्लूबम से हार गए। 

वही पिछली बार के विजेता विदित गुजराती नें फ्रांस के मार्क आंद्रिया को पराजित किया तो वहीं दिव्या देशमुख नें सर्बिया के ईविक विलिमिर को पराजित करते हुए अपनी दूसरी जीत दर्ज की । 

भारत के लिए विश्व चैम्पियन डी गुकेश की लगातार तीसरी हार सबके लिए चिंता की बता बन गयी है , विश्व चैम्पियन बनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब गुकेश लगातार तीन बाज़ियाँ हारे है और देखना यह है की गुकेश बचे हुए चार राउंड में कैसे वापसी करते है । 

महिला वर्ग में वैशाली नें लगातार एक और जीत दर्ज करते हुए एकल बढ़त हासिल कर ली है । वर्तमान ग्रांड स्विस विजेता वैशाली एक बार फिर अपने खिताब को हासिल करने के लिए प्र्तिबद्ध नजर आ रही है । उन्होने चीन की क़ी गुओ को मात दी । 