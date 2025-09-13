समरकंद , उज्बेकिस्तान ( निकलेश जैन ) फीडे ग्रांड स्विस के ओपन वर्ग में दुनिया के प्रमुख पुरुष खिलाड़ियों के साथ प्र्तिभागिता कर रही भारत की वर्तमान महिला विश्व कप विजेता दिव्या देशमुख नें चौथे राउंड में सनसनीखेज जीत दर्ज करते हुए अफ्रीका नंबर एक और विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी मिश्र के ग्रांड मास्टर डॉ. बासेम अमीन को मात दे दी। इसके पहले दो बाज़ियाँ ड्रॉ खेल चुकी दिव्या के लिए यह पहली जीत रही और उन्होने दिखा दिया की महिला वर्ग की जगह ओपन वर्ग में खेलने का उनका निर्णय सिर्फ भावनाओ के आधार पर नहीं लिया गया था बल्कि विश्व यह महिला चैम्पियन बनने की उनकी तैयारी का हिस्सा है ।

वहीं पहले बोर्ड पर सबसे आगे चल रहे ईरान के जीएम परहम मगसूदलू ने उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसत्तारोव से ड्रॉ खेलकर अपनी एकल बढ़त को बनाए रखा है । वहीं विश्व चैम्पियन डी. गुकेश और भारत के ही अर्जुन एरिगैसी के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा।

भारत के शीर्ष खिलाड़ी प्रज्ञानन्दा को अमेरिका के ग्रांडमास्टर अभिमन्यु मिश्रा के खिलाफ बाजी में बढ़त मिली थी, लेकिन वे जीत को अंतिम अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए और मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ। इसी तरह विदित गुजराती भी यूक्रेन के दिग्गज ग्रांडमास्टर वासिल इवानचुक के खिलाफ शानदार स्थिति में थे, परंतु निर्णायक चालों में चूक गए और उन्हें ड्रॉ से संतोष करना पड़ा।

अन्य भारतीय खिलाड़ियों में लियोन ल्यूक मेंडोंसा, प्रज्ञान वेंकटेश और अभिमन्यु पुराणिक ने अपने से अधिक रेटिंग वाले प्रतिद्वंद्वियों को ड्रॉ पर रोका, जबकि युवा जीएम आदित्य मित्तल को तुर्किये के यागिज कान एरदोग्मुस के शानदार कॉम्बिनेशन का शिकार होना पड़ा।

महिला वर्ग में मौजूदा चैम्पियन भारत की आर. वैशाली ने जर्मनी की दीनारा वाग्नर से ड्रॉ खेला। रूस की कतेरिना लाग्नो ने चीन की युशिन सॉन्ग को हराकर वैशाली की बराबरी कर ली। अब दोनों 3.5/4 अंकों के साथ संयुक्त बढ़त पर हैं और पांचवें राउंड में उनका सीधा टकराव होगा। इस बीच भारत की आईएम वंतिका अग्रवाल ने पूर्व महिला विश्व चैम्पियन अलेक्ज़ांड्रा कोस्टेनियुक के खिलाफ जीत का मौका गंवाया और हार का सामना करना पड़ा।

समरकंद में चल रहा यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 15 सितम्बर तक खेला जाएगा। ओपन और महिला वर्ग में शीर्ष दो खिलाड़ी सीधे 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में जगह बनाएंगे। ओपन वर्ग की पुरस्कार राशि 6,25,000 अमेरिकी डॉलर है, जिसमें विजेता को 90,000 डॉलर मिलेंगे, वहीं महिला वर्ग में कुल 2,30,000 अमेरिकी डॉलर और विजेता को 40,000 डॉलर मिलेंगे।