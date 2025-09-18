दोहा, क़तर (निकलेश जैन) विश्व शतरंज संघ फीडे नें मंगलवार को घोषणा की कि वर्ल्ड रैपिड और ब्लिट्ज़ चैम्पियनशिप शुरू होने में अब 100 दिन शेष है। इस बार ब्लिट्ज़ प्रारूप में पिछले वर्ष की तरह स्विस + नॉकआउट प्रणाली रहेगी, परंतु नॉकआउट में आठ खिलाड़ियों की जगह केवल चार खिलाड़ी पहुँच पाएँगे। पिछले वर्ग ब्लिट्ज़ के फाइनल में कई मुक़ाबले होने के बाद भी परिणाम बराबर पर था और ऐसे में दोनों खिलाड़ियों को ही विजेता घोषित किया गया था जिस पर खासा विवाद हुआ था, इस बार यदि नॉकआउट में चार खेलों के बाद स्कोर बराबर रहा तो विजेता तय करने के लिए अरमागोडेन खेल खेला जाएगा जिसमें काले से खेलने वाले खिलाड़ी को कम समय दिया जाता है पर सफ़ेद को हर हाल में जीतना होता क्यूंकी ड्रॉ का परिणाम काले के लिए जीत माना जाता है । पिछले बार फीडे को नियम सही तरह से ना लागू करने पर आलोचना का सामना करना पड़ा था ।

रैपिड में पहले की तरह पुरुष वर्ग में 13 और महिला वर्ग में 11 राउंड होंगे। बदलाव ब्लिट्ज़ में किया गया है जहाँ अब पुरुष वर्ग में 19 और महिला वर्ग में 15 राउंड खेले जाएँगे। उसके बाद शीर्ष चार खिलाड़ी सेमीफाइनल से नॉकआउट चरण शुरू करेंगे।

इस बदलाव से खिलाड़ियों को अब पाँचों दिन खेलने का मौका मिलेगा। पुरुष वर्ग में 29 दिसंबर को 13 राउंड और 30 दिसंबर को शेष 6 राउंड खेले जाएँगे, जिसके बाद उसी दिन नॉकआउट होगा। महिला वर्ग में पहले दिन 10 और दूसरे दिन 5 राउंड होंगे, फिर नॉकआउट खेला जाएगा।