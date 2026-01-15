स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटरों के बीच तुलना कोई नई बात नहीं है। दशकों से फैंस और पूर्व खिलाड़ी अपने-अपने दिग्गजों को बेहतर साबित करने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन आमतौर पर ये तुलना समान स्तर के महान खिलाड़ियों के बीच होती है। इस बार मामला कुछ अलग हो गया, जब पाकिस्तान के फॉर्च्यून ओपनर साहिबजादा फरहान ने एक ऐसा बयान दे दिया, जिसने क्रिकेट जगत को हैरान भी किया और हंसी का विषय भी बना दिया।

फरहान की तुलना ने क्यों चौंकाया सबको?

साहिबजादा फरहान का एक वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें उन्होंने आमिर शेख नाम के एक बल्लेबाज को क्रिकेट इतिहास के कुछ सबसे बड़े दिग्गजों से ऊपर बता दिया। फरहान ने इस खिलाड़ी की तुलना सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, सईद अनवर और रोहित शर्मा जैसे महान बल्लेबाजों से कर दी। खास बात यह है कि आमिर शेख के नाम टेस्ट क्रिकेट में अब तक 1,000 रन भी दर्ज नहीं हैं, जिससे यह बयान और ज्यादा हैरान करने वाला बन गया।

सोशल मीडिया पर उड़ने लगी खिल्ली

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, क्रिकेट फैंस और एक्सपर्ट्स ने इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं दीं। ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लोग इस तुलना को अतिशयोक्तिपूर्ण और हास्यास्पद बताने लगे। कई यूज़र्स ने लिखा कि क्रिकेट में पसंद होना अलग बात है, लेकिन आंकड़ों और उपलब्धियों के बिना इस तरह की तुलना करना खेल की गरिमा के खिलाफ है।

बासित अली का तीखा रिएक्शन

पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर बासित अली ने एक यूट्यूब शो में साहिबजादा फरहान की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें खिलाड़ी की समझ पर सवाल खड़े करती हैं। बासित ने मजाकिया लहजे में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि फरहान उस समय मजाक कर रहे होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मौका मिला तो वह खुद फरहान से पूछेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया।

कामरान अकमल भी नहीं रोक पाए हंसी

इस विवाद में पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल भी कूद पड़े। उन्होंने फरहान के वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसे देखकर किसी की भी हंसी छूट जाएगी। अकमल ने माना कि हर खिलाड़ी को अपने पसंदीदा क्रिकेटर चुनने का हक है, लेकिन महान खिलाड़ियों से तुलना करते समय शब्दों का चयन बेहद सावधानी से किया जाना चाहिए।

तुलना और वास्तविकता के बीच की दूरी

क्रिकेट इतिहास में सचिन तेंदुलकर, सहवाग या सईद अनवर जैसे बल्लेबाज़ों ने न सिर्फ रन बनाए, बल्कि पीढ़ियों को प्रेरित किया। ऐसे में सीमित अनुभव और आंकड़ों वाले खिलाड़ी को उनसे ऊपर रखना स्वाभाविक रूप से विवाद को जन्म देता है। यही वजह है कि फरहान की टिप्पणी को गंभीरता से कम और मनोरंजन के तौर पर ज़्यादा देखा जा रहा है।

