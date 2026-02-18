स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान ने नामीबिया के खिलाफ शानदार शतकीय पारी खेलकर इतिहास रच दिया। कोलंबो के SSC मैदान पर खेली गई उनकी 100* रन की पारी अब टी20 विश्व कप में पाकिस्तान के लिए दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बन गई है। फरहान ने 58 गेंदों में 11 चौकों और 4 छक्कों की मदद से यह उपलब्धि हासिल की। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने उमर अकमल का पुराना रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया।

58 गेंदों में धमाकेदार शतक

साहिबजादा फरहान ने पारी की शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने पावरप्ले में तेज रन बटोरे और फिर मध्य ओवरों में स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्कोरबोर्ड को गति दी। 58 गेंदों में शतक पूरा करना उनकी बेहतरीन टाइमिंग और आत्मविश्वास को दर्शाता है। उनकी पारी में 11 चौके और 4 छक्के शामिल रहे, जिससे पाकिस्तान को बड़ा स्कोर खड़ा करने में मदद मिली। यह शतक ऐसे समय आया जब टीम को ग्रुप स्टेज में मजबूत प्रदर्शन की सख्त जरूरत थी।

पाकिस्तान के लिए दूसरा सबसे बड़ा स्कोर

टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा स्कोर 111* रन का है, जो अहमद शहजाद ने 2014 में मीरपुर में बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। अब फरहान का 100* रन का स्कोर इस सूची में दूसरे स्थान पर आ गया है। इससे पहले उमर अकमल ने 2014 में ही मीरपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 94 रन की पारी खेली थी, जो लंबे समय तक दूसरा सर्वोच्च स्कोर रहा। फरहान ने उस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए नया इतिहास लिख दिया।

111* - अहमद शहजाद बनाम बांग्लादेश, मीरपुर, 2014

100* - साहिबजादा फरहान बनाम नामीबिया, कोलंबो SSC, 2026*

94 - उमर अकमल बनाम ऑस्ट्रेलिया, मीरपुर, 2014

दबाव में दिखाया संयम

नामीबिया के खिलाफ मुकाबला पाकिस्तान के लिए बेहद अहम था। टीम को सुपर 8 की दौड़ में बने रहने के लिए मजबूत प्रदर्शन की जरूरत थी। ऐसे दबाव भरे मैच में फरहान ने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया। उन्होंने शुरुआती झटकों के बावजूद पारी को संभाला और अंत तक टिके रहे। नाबाद शतक ने टीम को आत्मविश्वास दिया और ड्रेसिंग रूम में सकारात्मक ऊर्जा भरी।

पाकिस्तान बनाम नामीबिया

पाकिस्तान ने सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान (नाबाद 100) के शतक की बदौलत बुधवार को यहां टी20 विश्व कप के ग्रुप मैच में नामीबिया के खिलाफ तीन विकेट पर 199 रन बनाए । फरहान के अलावा कप्तान सलमान आगा ने 38 रन और शादाब खान ने नाबाद 36 रन का योगदान दिया। नामीबिया के लिए जैक ब्रसेल ने 48 रन देकर दो विकेट झटके। गेरहार्ड इरास्मस को एक विकेट मिला।