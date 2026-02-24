स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले से पहले पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज Sahibzada Farhan ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज Jofra Archer को लेकर बड़ा बयान दिया है। फरहान ने साफ कहा कि आर्चर की रफ्तार उनके लिए “कोई बड़ी बात नहीं” है और वह इस चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यह अहम मुकाबला 24 फरवरी को Pallekele International Cricket Stadium में खेला जाएगा।

फरहान का आत्मविश्वास भरा बयान

फरहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा: 'जोफ्रा आर्चर का सामना करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम पहले भी उनका सामना कर चुके हैं। हमारे देश में भी 145 किमी/घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने मेरे लिए योजना बनाई होगी, लेकिन मैंने भी उनके खिलाफ योजना तैयार की है। उम्मीद है कि अच्छा मुकाबला होगा।' 29 वर्षीय फरहान इस समय शानदार फॉर्म में हैं और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।

फॉर्म में लौटे आर्चर बन सकते हैं खतरा

हालांकि फरहान आत्मविश्वास से भरे हैं, लेकिन आर्चर की हालिया फॉर्म पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय हो सकती है। नेपाल और वेस्टइंडीज के खिलाफ साधारण प्रदर्शन के बाद आर्चर ने शानदार वापसी की। स्कॉटलैंड, इटली और श्रीलंका के खिलाफ दो-दो विकेट लिए। टूर्नामेंट में अब तक 8 विकेट, औसत 21.13। इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों में Adil Rashid के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर।

रन मशीन बने फरहान

फरहान ने अब तक 4 पारियों में 220 रन बनाए हैं। औसत: 73.33, स्ट्राइक रेट: 164.18, नामीबिया के खिलाफ करो या मरो मुकाबले में शतक, वह इस समय वेस्टइंडीज के Shimron Hetmyer (219 रन) और श्रीलंका के Pathum Nissanka (208 रन) से आगे हैं।

पाकिस्तान की बल्लेबाजी चिंता का कारण

न्यूजीलैंड के खिलाफ सुपर-8 का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया। ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ जीत बेहद जरूरी है।फरहान के अलावा कोई भी पाकिस्तानी बल्लेबाज 100 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाया है।

Shadab Khan – 88 रन

साइम अयूब – अच्छी शुरुआत के बावजूद बड़ी पारी नहीं

बाबर आजम – क्रम में बदलाव का फायदा नहीं

कप्तान सलमान आगा – अभी तक प्रभाव नहीं छोड़ सके

फरहान ने माना कि टीम की बल्लेबाजी को बेहतर करना होगा, खासकर टॉप-3 और टॉप-4 को बड़ी पारियां खेलनी होंगी।