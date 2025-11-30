स्पोर्ट्स डेस्क: दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी बल्लेबाज फाफ डु प्लेसिस (Faf Du Plessis) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से अपना सफर आधिकारिक तौर पर खत्म कर दिया है। उन्होंने IPL 2026 की नीलामी में पंजीकरण न कराने का फैसला किया है और अब वे पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इसी के साथ IPL में उनके 14 साल लंबे करियर पर विराम लग गया।

डु प्लेसिस ने IPL 2025 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए नौ मैचों में हिस्सा लिया था। इससे पहले वे चेन्नई सुपर किंग्स (CSK), राइजिंग पुणे सुपरजायंट, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के कप्तान के रूप में और कई यादगार भूमिकाओं में नजर आए।

CSK का भावुक ट्रिब्यूट और फाफ का दिल से जवाब

फाफ के नीलामी से हटने के बाद CSK ने अपने पूर्व सितारे को एक खास श्रद्धांजलि दी, जिसमें उनके चैंपियनशिप योगदान और शीर्ष क्रम पर निभाई महत्वपूर्ण भूमिका को याद किया गया।

CSK की इस पोस्ट पर फाफ भावुक हो गए और कहा, 'मैंने हमेशा सोचा था कि मेरा अंत पीले जर्सी में ही होगा।' ‘व्हिसल पोडू’ फैन्स के साथ उनका यह रिश्ता IPL इतिहास की सबसे भावुक खिलाड़ी–फ्रेंचाइज़ी बॉन्डिंग में से एक रहा है।

PSL क्यों?

रिपोर्ट्स के अनुसार, डु प्लेसिस PSL को एक नया चैलेंज मानते हैं। उन्होंने IPL से दूरी को "अंतिम विदाई" नहीं बताया, बल्कि भविष्य में लौटने की संभावना को खुले रूप में छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि यह उनके करियर का बड़ा फैसला है, लेकिन IPL के दरवाजे हमेशा पूरी तरह बंद नहीं हैं।

फाफ डु प्लेसिस: IPL में एक शानदार विरासत

2012–2021: CSK - खिताब जीतने वाला शीर्ष क्रम का बल्लेबाज, प्रशंसकों का पसंदीदा

2016–2017: RPS - बदलाव के दौर में विश्वसनीय शुरुआत

2022–2024: RCB - कप्तान और प्रमुख रन-गेटर

2025: DC - अंतिम आईपीएल सीज़न में भरोसेमंद सलामी बल्लेबाज

14 सीज़न में फाफ ने कई मैच विजयी पारियां खेलीं और IPL को कई यादगार लम्हें दिए।