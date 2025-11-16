Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : 14 साल के युवा बल्लेबाज़ वैभव सूर्यवंशी ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में UAE के खिलाफ सिर्फ 42 गेंदों में 144 रन ठोककर तहलका मचा दिया। इस दौरान उन्होंने 15 छक्के और 11 चौके जड़े और भारत की ओर से टी20 में संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज शतक लगाया। लेकिन इतनी धमाकेदार पारी के बावजूद उनके पिता संतुष्ट नहीं हुए—जैसा सूर्यवंशी ने खुद बताया।

पिता कभी संतुष्ट नहीं होते, 200 पर भी नहीं

मैच के बाद बीसीसीआई द्वारा साझा किए गए वीडियो में वैभव ने बताया: 'मेरे पिता कभी मेरे प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं होते। मैं 200 भी बना दूं तो वो कहेंगे—10 रन और बना सकते थे। लेकिन मेरी मां हमेशा खुश रहती हैं, चाहे शतक लगे या मैं जीरो पर आउट हो जाऊं।'

पिता से मैच के बाद बातचीत

वैभव ने बताया कि मैच के बाद पिता ने कहा:

पिता: “हाँ, पूरा मैच देखा। वो कवर के ऊपर वाला शॉट थोड़ा और ऊपर खेलते, तो छह जाता।”
वैभव: “कनेक्ट नहीं हुआ, गेंद थोड़ी स्लो थी।”
पिता: “ठीक है, अच्छा खेला।”

“20–30 रन और बन सकते थे”

सूर्यवंशी का मानना है कि वह और देर तक टिकते तो बड़ी पारी खेल सकते थे।

उन्होंने कहा: 'मैं कुछ भी एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं करता। बचपन से जो अभ्यास किया है, वही मैदान पर लागू करता हूं। अगर मैं थोड़ा और रुक जाता, तो 20–30 रन और बन सकते थे और शायद एक निजी रिकॉर्ड भी बन जाता।'

अब होगा पाकिस्तान A से सामना

अंडर-19 स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बाद वैभव को इंडिया A में मौका मिला है। अब उनका सामना पाकिस्तान A की मजबूत गेंदबाज़ी से होने वाला है।
दोनों टीमों ने टूर्नामेंट में अपने-अपने पहले मैच में जीत दर्ज की—पाकिस्तान A ने ओमान को 40 रनों से हराया, इंडिया A ने UAE को 148 रनों से हराया।