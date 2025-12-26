स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी को शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एज-ग्रुप क्रिकेट में टीम इंडिया और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस के लिए 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार' से सम्मानित किया जिसमें उन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। 14 साल के इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपनी बैटिंग से पूरे देश में धूम मचा दी है, कई लोग उनकी तुलना भारतीय क्रिकेट आइकन सचिन तेंदुलकर से कर रहे हैं, जिन्होंने भी मुंबई से एक टीनएज वंडर के तौर पर शुरुआत की थी।

सबसे कम उम्र का IPL खिलाड़ी

सूर्यवंशी ने पिछले साल इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का कॉन्ट्रैक्ट पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी (14 साल) बनकर इतिहास रचा था, जब उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 1.1 करोड़ रुपए में खरीदा था। उन्होंने अपने करियर में कई मील के पत्थर हासिल किए हैं, जो पिछले एक साल में काफी आगे बढ़ा है। अपने पहले IPL मैच से पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया U19 के खिलाफ चार दिवसीय मैच में भारत के लिए 58 गेंदों में शतक बनाया था और 2024 में ACC अंडर-19 एशिया कप में भी खेले थे, जिसमें उन्होंने 44 की औसत से 176 रन बनाए थे, जिसमें दो अर्धशतक शामिल थे।

IPL में सबसे तेज शतक वाले भारतीय

सूर्यवंशी ने घायल कप्तान संजू सैमसन की गैरमौजूदगी में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ IPL में डेब्यू करते हुए भारतीय ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ा और 20 गेंदों में 34 रन बनाए। अपने पहले IPL में सिर्फ सात पारियों में 14 साल के इस खिलाड़ी ने 36.00 की औसत और 206 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से 252 रन बनाए, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है। गुजरात टाइटन्स के खिलाफ उनके शतक ने उन्हें T20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला खिलाड़ी बना दिया और उन्होंने एक भारतीय द्वारा सबसे तेज IPL शतक का पूर्व भारतीय बल्लेबाज का रिकॉर्ड भी तोड़ा, सिर्फ 35 गेंदों में यह मुकाम हासिल किया, अपनी पारी में 7 चौके और 11 छक्के लगाए।

U19 ODI फॉर्मेट में सबसे तेज शतक

IPL के बाद इंडिया U19 टीम के इंग्लैंड दौरे के दौरान इस हार्ड-हिटिंग लेफ्टी ने U19 ODI फॉर्मेट में सबसे तेज सेंचुरी बनाई और ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए, उन्होंने 78 गेंदों में 143 रन बनाए जिसमें 13 चौके और 10 छक्के शामिल थे, स्ट्राइक रेट 183.33 था। सूर्यवंशी की सेंचुरी 52 गेंदों में आई, जो 2013 में इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान के कामरान गुलाम के 53 गेंदों के प्रयास से तेज थी। सूर्यवंशी सीरीज के ODI लेग में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, उन्होंने 5 पारियों में 71.00 की औसत और 174.01 के स्ट्राइक रेट से 355 रन बनाए, जिसमें एक सेंचुरी और एक फिफ्टी शामिल थी।

राइजिंग स्टार्स एशिया कप में 42 गेंदों में 144 रन

इस साल राइजिंग स्टार्स एशिया कप के दौरान इंडिया A के लिए UAE A के खिलाफ सिर्फ 42 गेंदों में 144 रन बनाकर सूर्यवंशी का ग्राफ ऊपर जाता रहा। उनकी सेंचुरी 32 गेंदों में आई, जो उनकी IPL सेंचुरी से काफी तेज़ थी। यह T20 में भारत के लिए संयुक्त रूप से तीसरी सबसे तेज़ सेंचुरी थी। उन्होंने भारत के सेमीफाइनल में 59.75 की औसत और 243.87 के स्ट्राइक रेट से चार पारियों में 239 रन बनाकर टॉप स्कोर किया।

SMAT और विजय हजारे में भी छाए सूर्यवंशी

पिछले महीने, महाराष्ट्र के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मैच में वह टूर्नामेंट के इतिहास में सेंचुरी बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए, उन्होंने महाराष्ट्र के खिलाफ 61 गेंदों में 108 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 7 छक्के शामिल थे, स्ट्राइक रेट 177 से ज्यादा था।

बुधवार को अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) 2025-26 प्लेट लीग मैच के दौरान 14 साल और 272 दिन की उम्र में सूर्यवंशी पुरुषों के लिस्ट A क्रिकेट में सेंचुरी लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। यह सीनियर क्रिकेट में वैभव की पहली नॉन-T20I सेंचुरी थी, जो सिर्फ 36 गेंदों में आई। यह इस टीनएजर का सातवां लिस्ट ए गेम था, जिसने दिसंबर 2025 में मध्य प्रदेश के खिलाफ डेब्यू किया था।

डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ा

इसके अलावा, सूर्यवंशी ने पुरुषों के लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन बनाने का पूर्व दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 14 साल के सूर्यवंशी ने 59 गेंदों में 150 रन का आंकड़ा पार किया, जो 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ डिविलियर्स के 64 गेंदों के मील के पत्थर से ज़्यादा था।

सूर्यवंशी 84 गेंदों में 16 चौकों और 15 छक्कों की मदद से 226.19 के शानदार स्ट्राइक रेट से 190 रन बनाकर आउट हुए।

इससे पहले सूर्यवंशी, जो जिम्बाब्वे और नामीबिया में भारत के अंडर-19 विश्व कप अभियान में शामिल होने वाले हैं, ने इस महीने की शुरुआत में UAE में अंडर-19 एशिया कप में 95 गेंदों में 171 रन बनाए थे।

टी20 और यूथ वनडे में सूर्यवंशी

उन्होंने 18 टी20 मैचों में 41.23 की औसत और 204.37 के स्ट्राइक रेट से 701 रन बनाए हैं, जिसमें तीन शतक और एक अर्धशतक शामिल है। सात लिस्ट-ए मैचों में सूर्यवंशी ने सात मैचों में 46.00 की औसत और 157.84 के स्ट्राइक रेट से 322 रन बनाए हैं जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है। सूर्यवंशी ने 8 फर्स्ट-क्लास मैचों में 12 पारियों में सिर्फ एक अर्धशतक और 17.25 की औसत से 207 रन बनाए हैं।

भारत के लिए 15 यूथ वनडे में सूर्यवंशी ने 15 मैचों में 51.13 की औसत और 158.79 के स्ट्राइक रेट से 767 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं। यूथ लेवल पर छह टेस्ट में, उन्होंने छह मैचों में 33.10 की औसत और 136 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट, दो शतक और एक अर्धशतक के साथ 331 रन बनाए हैं।