Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

स्पोर्ट्स डेस्क: इंग्लैंड ने मैनचेस्टर में इतिहास रच दिया जब उन्होंने पूर्ण सदस्य राष्ट्र के रूप में टी20 में भारत के अब तक के सर्वोच्च स्कोर का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिल सॉल्ट के रिकॉर्ड तोड़ शतक की बदौलत इंग्लैंड ने ओल्ड ट्रैफर्ड में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 में 304/2 का विशाल स्कोर बनाया।

इंग्लैंड ने पूर्ण सदस्य टीम के रूप में बनाया अब तक का सर्वोच्च टी20I स्कोर

सॉल्ट ने इंग्लैंड के लिए सिर्फ 39 गेंदों में सबसे तेज टी20 शतक लगाने के बाद सिर्फ 60 गेंदों में 141 रनों की शानदार नाबाद पारी खेलकर टीम की अगुवाई की। जबकि बटलर ने सिर्फ 30 गेंदों में 83 रनों की धमाकेदार पारी खेली। जैकब बेथेल और हैरी ब्रुक के अमूल्य योगदान से इंग्लैंड ने अपनी पारी की आखिरी से दूसरी गेंद पर 300 रनों का आंकड़ा पार किया और रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया।

पूर्ण सदस्य टीम के विरुद्ध टी20I में सर्वोच्च स्कोर:

304/2 इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका मैनचेस्टर 2025
297/6 भारत बनाम बांग्लादेश हैदराबाद 2024
283/1 भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग 2024
278/3 अफ़ग़ानिस्तान बनाम आयरलैंड देहरादून 2019
267/3 इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज तारूबा 2023.

इस मैच में बल्लेबाजी के कहर के चलते इंग्लैंड ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक का सर्वोच्च स्कोर और टी20 अंतरराष्ट्रीय इतिहास में 300 से ज्यादा का स्कोर बनाया। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के लिए यह भूलने का दिन होगा। कगिसो रबाडा ने चार ओवरों में 70 रन, मार्को जेनसन ने 60 और लिजाद विलियम्स ने 62 रन लुटा दिए। सिर्फ फोर्टुइन को ही कुछ सफलता मिली और उन्होंने 52 रन देकर 2 विकेट लिए। दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी की कमजोरी वाइड और नो-बॉल के जरिए दिए गए 13 अतिरिक्त रनों से और बढ़ गई।