Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

स्पोर्ट्स डेस्क: गुजरात के बाएं हाथ के स्पिनर विशाल जायसवाल के लिए विजय हजारे ट्रॉफी का मुकाबला खास बन गया। दिल्ली के खिलाफ बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेले गए मैच में शानदार गेंदबाजी के बाद उन्हें विराट कोहली से साइन की हुई मैच बॉल मिली। भले ही गुजरात यह मुकाबला सात रन से हार गया, लेकिन जायसवाल अपनी टीम के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी बनकर उभरे।

शानदार गेंदबाजी, 4 विकेट झटके

विशाल जायसवाल ने अपने 10 ओवरों में 42 रन देकर 4 विकेट चटकाए। उनकी कसी हुई लाइन-लेंथ और फ्लाइट ने दिल्ली के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और गुजरात को मैच में बनाए रखा।

विराट कोहली को आउट करना बना खास पल

जायसवाल के स्पेल का सबसे बड़ा आकर्षण रहा विराट कोहली का विकेट। कोहली 61 गेंदों में 77 रन बनाकर शानदार लय में थे, लेकिन जायसवाल ने उन्हें फ्लाइट से चकमा दिया। कोहली आगे बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश में चूके और विकेटकीपर उर्विल पटेल ने उन्हें स्टंप कर दिया। यह विकेट दिल्ली की पारी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ।

बड़े-बड़े नामों को भेजा पवेलियन

कोहली के अलावा जायसवाल ने अर्पित राणा (10), नीतीश राणा (12) और ऋषभ पंत (70) जैसे अहम विकेट भी हासिल किए। उनकी गेंदबाजी के दम पर गुजरात ने दिल्ली को 254/9 के स्कोर पर रोक दिया, जबकि कोहली और पंत ने पारी को संभाल रखा था।

लक्ष्य के करीब आकर चूकी गुजरात

254 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात की शुरुआत अच्छी रही और टीम 121/1 तक पहुंच गई। हालांकि, इसके बाद मिडिल ऑर्डर लड़खड़ा गया। आर्य देसाई (57) और सौरव चौहान (49) ने संघर्ष किया, लेकिन टीम 247 रन पर ऑलआउट हो गई और सात रन से मुकाबला हार गई।

दिल्ली की जीत में गेंदबाजों का योगदान

दिल्ली की ओर से प्रिंस यादव ने 3/37 का शानदार प्रदर्शन किया। वहीं अनुभवी इशांत शर्मा और नवदीप सैनी ने अहम मौकों पर विकेट लेकर टीम की जीत पक्की की।

यादगार लम्हा बना साइन की हुई बॉल

मैच के बाद विशाल जायसवाल ने विराट कोहली के साथ तस्वीरें साझा कीं, जिसमें वह साइन की हुई मैच बॉल दिखाते नजर आए। यह पल युवा स्पिनर के लिए किसी सम्मान से कम नहीं था और उनके घरेलू करियर की सबसे यादगार उपलब्धियों में शामिल हो गया।