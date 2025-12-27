रांची (झारखंड): महिला हॉकी इंडिया लीग का दूसरा सीजन 28 दिसंबर से 10 जनवरी तक रांची में शुरू होने जा रहा है। पिछले सीजन की सफलता के बाद, इस बार भी भारत की शीर्ष खिलाड़ी और अंतरराष्ट्रीय सितारे एक साथ उच्च-स्तरीय, तेज और प्रतिस्पर्धात्मक हॉकी पेश करेंगे।

टूर्नामेंट का फॉर्मेट और टीमें

लीग का आयोजन मारांग गोमके जैपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में होगा। चार फ्रेंचाइजी — रांची रॉयल्स, एसजी पाइपर्स, जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब, और श्राची बंगाल टाइगर्स — खिताब के लिए भिड़ेंगी। टूर्नामेंट डबल राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में खेला जाएगा, जिसके बाद शीर्ष दो टीमें 10 जनवरी को ग्रैंड फाइनल में मुकाबला करेंगी।

पिछले सीजन की विजेता ओडिशा वॉरियर्स रही थी, जबकि जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब रनर-अप बनी थी। इस बार सूरमा क्लब खिताब अपने नाम करने की पूरी कोशिश करेगा।

खिलाड़ियों और टीमों का दृष्टिकोण

रांची रॉयल्स की कप्तान निक्की प्रधान ने कहा, 'हमारे लिए होम ग्राउंड पर खेलना गर्व की बात है। हम पहले शॉट से ही आक्रमक और आत्मविश्वासी हॉकी खेलेंगे।' एसजी पाइपर्स की कप्तान नवनीत कौर ने कहा, 'टीम में अंतरराष्ट्रीय अनुभव और भारतीय खिलाड़ियों का संतुलन है। प्रशिक्षण का फोकस अनुशासन, रक्षा और सामूहिक जिम्मेदारी पर है।'

जेएसडब्ल्यू सूरमा क्लब की कप्तान सविता ने कहा, 'पिछले साल का फाइनल हारा अनुभव हमारी प्रेरणा है। इस बार हम खिताब जीतने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।' सह-कप्तान सलीमा टेटे ने कहा, 'हम हर मिनट के खेल में इरादा रखते हैं और अनुशासन बनाए रखेंगे।' श्राची बंगाल टाइगर्स की कप्तान वंदना कटारिया ने कहा, 'हम तेज़, स्मार्ट और दिल से खेलेंगे। हर विरोधी का सम्मान है, लेकिन हम किसी से डरते नहीं।'

अंतरराष्ट्रीय सितारे और युवा प्रतिभाओं को मौका

लीग में नीदरलैंड, अर्जेंटीना, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और ग्रेट ब्रिटेन के सितारे भी खेलेंगे। 13 मैचों में तेज गति और आक्रमक हॉकी के साथ युवा भारतीय खिलाड़ियों को दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों के खिलाफ खुद को परखने का अवसर मिलेगा।

महिला हॉकी इंडिया लीग का यह दूसरा सीजन भारत को विश्व स्तरीय हॉकी का केंद्र बनाने और नई पीढ़ी की लड़कियों को हॉकी के लिए प्रेरित करने का भी अवसर है।

