स्पोर्ट्स डेस्क : भारत में अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जाँच तेज हो गई है। हाल ही में एजेंसी ने क्रिकेट जगत के दो बड़े नामों सुरेश रैना और शिखर धवन की 11.14 करोड़ रुपये की संपत्ति ज़ब्त की है। यह कार्रवाई 1xBet नामक सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है। दोनों क्रिकेटरों से लंबी पूछताछ की गई है, जबकि ईडी इस मामले में तकनीकी कंपनियों और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों की भी जांच कर रही है।

ईडी की बड़ी कार्रवाई: 11.14 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सट्टेबाजी से जुड़े धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व क्रिकेटरों शिखर धवन और सुरेश रैना की 11.14 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की गई है। ईडी के अनुसार, दोनों खिलाड़ियों के कुछ एंडोर्समेंट सौदे 1xBet नामक विदेशी सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जो भारत में अवैध रूप से संचालित हो रहा था।

शिखर धवन से पूछताछ और विज्ञापन सौदों की जांच

ईडी ने हाल ही में शिखर धवन को तलब कर उनका बयान दर्ज किया। एजेंसी ने उनके विज्ञापन और प्रचार समझौतों की गहराई से जांच की, जो कथित रूप से 1xBet प्लेटफॉर्म से संबंधित थे। 39 वर्षीय धवन से यह जानने की कोशिश की गई कि क्या उन्हें इस सट्टेबाजी ऐप की अवैध प्रकृति की जानकारी थी। ईडी के अनुसार, यह ऐप उपयोगकर्ताओं से धोखाधड़ी करने और टैक्स चोरी में संलिप्त था।

सुरेश रैना से आठ घंटे पूछताछ

भारत के पूर्व बल्लेबाज़ सुरेश रैना से भी ईडी ने इसी मामले में करीब आठ घंटे तक पूछताछ की। रैना ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद कई ब्रांडों के साथ अनुबंध किए थे, जिनमें कुछ ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी से जुड़े माने जा रहे हैं। एजेंसी ने यह जानने का प्रयास किया कि रैना का इस प्लेटफॉर्म से व्यावसायिक संबंध किस स्तर तक था और क्या उन्हें इस कंपनी की गतिविधियों की जानकारी थी।

1xBet और Parimatch जैसे ऐप्स पर शिकंजा

1xBet और Parimatch जैसे ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स पर ईडी ने हाल के महीनों में सख्त कार्रवाई शुरू की है। इन ऐप्स पर कथित तौर पर धोखाधड़ी योजनाओं के ज़रिए भारतीय उपयोगकर्ताओं से करोड़ों रुपये ऐंठने और उन्हें विदेश भेजने का आरोप है। एजेंसी ने इस नेटवर्क से जुड़े कई राज्यों में छापेमारी की है।

सरकार की सख्त नीति और भविष्य की कार्रवाई

भारत सरकार ने हाल ही में असली पैसे वाले ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों पर नियंत्रण के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। ईडी की मौजूदा कार्रवाई इसी नीति का हिस्सा है, जो अवैध धन प्रवाह और कर चोरी को रोकने के लिए की जा रही है। उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी नाम इस जाँच के दायरे में आ सकते हैं, जिससे सट्टेबाजी नेटवर्क पर पूरी तरह से नकेल कसी जा सके।