नई दिल्ली : इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने इंग्लैंड के पुरुष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए संशोधित केंद्रीय अनुबंध सूची का खुलासा किया है। कुल 30 खिलाड़ियों को इंग्लैंड के पुरुष केंद्रीय अनुबंध प्राप्त हुए हैं जिनमें 14 दो-वर्षीय केंद्रीय अनुबंध, 12 वार्षिक केंद्रीय अनुबंध और चार विकास अनुबंध शामिल हैं। 14 खिलाड़ियों को दो-वर्षीय अनुबंध दिए गए हैं, 12 खिलाड़ियों को एक-वर्षीय अनुबंध मिले हैं और चार को विकास अनुबंध दिए गए हैं। इन 30 में से 6 खिलाड़ियों, सोनी बेकर, जैकब बेथेल, लियाम डॉसन, साकिब महमूद, जेमी ओवरटन और ल्यूक वुड को पहली बार इंग्लैंड के केंद्रीय अनुबंध से सम्मानित किया गया है।

यह प्रणाली, जिसमें लाल गेंद और सफेद गेंद दोनों तरह के क्रिकेट शामिल हैं, अगले कुछ समय में इंग्लैंड की टीमों के लिए खिलाड़ियों के चुने जाने की संभावना पर विचार करती है, साथ ही पिछले एक साल में उनके प्रदर्शन को भी ध्यान में रखती है। इंग्लैंड पुरुष क्रिकेट के प्रबंध निदेशक रॉब की ने कहा, 'इस साल का केंद्रीय अनुबंध समूह इंग्लैंड पुरुष क्रिकेट में मौजूद प्रतिभा की गहराई और ताकत को दर्शाता है। हमने अपने बहु-प्रारूप खिलाड़ियों को दो साल का अनुबंध दिया है, ताकि हम उनके कार्यभार को जिम्मेदारी से प्रबंधित कर सकें और उन्हें सभी प्रारूपों में प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक स्थिरता प्रदान कर सकें।'

रॉब ने कहा, 'हमने बढ़ते फ्रैंचाइजी कैलेंडर के अनुसार प्रभावी ढंग से योजना बनाने और यह सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए कई सफेद गेंद वाले खिलाड़ियों को लंबी अवधि के अनुबंधों पर भी सुरक्षित किया है कि इंग्लैंड उनकी प्राथमिकता बना रहे।' यह संरचना हमें अपने खिलाड़ियों को उचित रूप से समर्थन देने की अनुमति देती है जबकि यथासंभव सभी प्रारूपों में मजबूत टीमों को बनाए रखती है।'

इंग्लैंड दो साल का केंद्रीय अनुबंध (30 सितंबर, 2027) : जोफ्रा आर्चर (ससेक्स), गस एटकिंसन (सरे), जैकब बेथेल (वार्विकशायर), हैरी ब्रुक (यॉर्कशायर), जोस बटलर (लंकाशायर), ब्रायडन कार्स (डरहम), सैम कुरेन (सरे), बेन डकेट (नॉटिंघमशायर), विल जैक्स (सरे), आदिल राशिद (यॉर्कशायर), जो रूट (यॉर्कशायर), जेमी स्मिथ (सरे), बेन स्टोक्स (डरहम), जोश टंग (नॉटिंघमशायर) महमूद (लंकाशायर), जेमी ओवरटन (सरे)*, ओली पोप (सरे), मैथ्यू पॉट्स (डरहम), फिल साल्ट (लंकाशायर), मार्क वुड (डरहम), ल्यूक वुड (लंकाशायर)* इंग्लैंड विकास अनुबंध

जोश हल (लीसेस्टरशायर), एडी जैक (हैम्पशायर), टॉम लॉज़ (सरे), मिशेल स्टेनली (लंकाशायर) (2025-26 के लिए नए केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ी को दर्शाता है)

