स्पोर्ट्स डेस्क : दुबई का आसमान रविवार को एक ऐतिहासिक मुकाबले का गवाह बनने जा रहा है। एशिया कप 2025 का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा और 41 साल के लंबे इंतज़ार के बाद पहली बार दोनों टीमें इस टूर्नामेंट के फाइनल में आमने-सामने होंगी। पूरे टूर्नामेंट में तनाव और रोमांच चरम पर रहा और अब खिताबी जंग से पहले सुरक्षा इंतज़ामों को लेकर भी दुबई पुलिस ने अभूतपूर्व कदम उठाए हैं।

फैंस के लिए सख्त दिशा-निर्देश

दुबई पुलिस ने टिकट धारकों से अपील की है कि वे मैच शुरू होने से कम से कम तीन घंटे पहले स्टेडियम पहुँचे। एक टिकट पर केवल एक बार प्रवेश मिलेगा, यानी बाहर जाने के बाद वापसी की अनुमति नहीं होगी। पार्किंग सिर्फ निर्धारित स्थानों पर ही करने की सलाह दी गई है।

क्या नहीं ले जा सकते स्टेडियम

अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि स्टेडियम में पटाखे, लेज़र पॉइंटर्स, ज्वलनशील पदार्थ, बड़े झंडे, बैनर या तेज़ आवाज़ वाले उपकरणों की अनुमति नहीं होगी। कैमरा ट्राइपॉड, सेल्फी स्टिक, स्कूटर, कांच की वस्तुएं और पालतू जानवर भी प्रतिबंधित सूची में हैं। आयोजकों ने यह भी चेतावनी दी है कि किसी भी तरह का नस्लभेदी नारा, अपशब्द या हिंसक व्यवहार सीधे कानूनी कार्रवाई का कारण बनेगा।

उल्लंघन पर भारी जुर्माना और जेल

फाइनल के दौरान नियम तोड़ने वालों के लिए कड़े दंड तय किए गए हैं। अगर कोई पिच पर घुसने की कोशिश करता है, प्रतिबंधित वस्तुएं लाता है या हिंसा फैलाता है तो उस पर 1.2 लाख से लेकर 7.24 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। गंभीर मामलों में तीन महीने तक की जेल भी हो सकती है। दुबई पुलिस की विशेष इकाइयाँ इस हाई-प्रोफाइल मैच में पूरी सतर्कता के साथ मौजूद रहेंगी।

भारत-पाक मुकाबलों में बढ़ा तनाव

टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान पहले ही दो बार भिड़ चुके हैं और दोनों बार सूर्यकुमार यादव की अगुआई वाली भारतीय टीम ने बाज़ी मारी। शुरुआती मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था। उसी दौरान कप्तान सूर्यकुमार ने न तो टॉस पर हाथ मिलाया और न ही मैच के बाद खिलाड़ियों के बीच औपचारिक हैंडशेक हुआ। इसने दोनों देशों के बीच माहौल और गर्मा दिया। सुपर-4 मैच में भी पाकिस्तान हार गया, साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करने और ऑन-फील्ड विवादों ने तनाव और बढ़ा दिया।

1984 में शुरू हुए एशिया कप में यह पहला मौका है जब भारत और पाकिस्तान फाइनल में आमने-सामने होंगे। इससे पहले दोनों टीमें कई बार लीग या नॉकआउट चरण में भिड़ी हैं, लेकिन खिताबी टकराव का इंतज़ार चार दशक से अधिक लंबा चला। अब दोनों देशों के करोड़ों क्रिकेट प्रेमी इस मुकाबले को लेकर उत्साह और रोमांच से भरे हुए हैं।