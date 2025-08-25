स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सोमवार को ड्रीम11 के साथ अपने संबंध आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिए। यह फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म अब भारतीय क्रिकेट टीम को प्रायोजित नहीं करेगा। यह कदम पिछले गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और नियमन विधेयक के पारित होने के बाद उठाया गया है। यूएई में होने वाले एशिया कप में अब केवल दो सप्ताह बचे हैं और भारतीय टीम फिलहाल बिना किसी टाइटल प्रायोजक के है।

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने इस बात की पुष्टि की और कहा कि बोर्ड भविष्य में ऐसे संगठनों के साथ साझेदारी नहीं करेगा। उन्होंने कहा, 'ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और नियमन विधेयक, 2025 के पारित होने के बाद बीसीसीआई और ड्रीम11 अपने करार समाप्त कर रहे हैं। बीसीसीआई यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में ऐसे किसी भी संगठन के साथ कोई संबंध न हो।'

इससे पहले एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि ड्रीम11 के प्रतिनिधियों ने मुंबई स्थित बीसीसीआई कार्यालय का दौरा किया और बोर्ड के सीईओ को सूचित किया कि वे अब भारतीय टीम को प्रायोजित नहीं करेंगे। इसमें आगे कहा गया है कि भारतीय बोर्ड जल्द ही एक नया टेंडर जारी कर सकता है।

एक अन्य अधिकारी ने पुष्टि की कि अनुबंध में एक प्रावधान के कारण प्रायोजक के हटने के फैसले पर कोई कार्रवाई होने की संभावना नहीं है। इस प्रावधान में कहा गया है कि अगर प्रायोजक का मुख्य व्यवसाय भारत सरकार द्वारा लागू कानून में बदलाव से प्रभावित होता है, तो वे क्रिकेट बोर्ड को 'कुछ भी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे'।'

गौर हो कि 18 साल पहले स्थापित 8 अरब डॉलर की वैल्यू वाला ड्रीम11 जुलाई 2023 में बीसीसीआई का प्रमुख प्रायोजक बना जिसने एडटेक फर्म बायजूज की जगह ₹358 करोड़ के तीन साल के सौदे के साथ ली। भारतीय टीम के अलावा उन्होंने आईपीएल में भी कदम रखा, जहां उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह जैसे कई शीर्ष खिलाड़ियों को अपना ब्रांड एंबेसडर बनाया। 2020 में वे चीनी फर्म वीवो की जगह आईपीएल के ट्रॉफी प्रायोजक भी बन गए।

ड्रीम11 भारत के अलावा कैरेबियन प्रीमियर लीग के आधिकारिक फैंटेसी पार्टनर और सुपर स्मैश के टाइटल प्रायोजक हैं। ऑस्ट्रेलियाई घरेलू टी20 प्रतियोगिताओं, बिग बैश लीग और महिला बिग बैश लीग में भी उनकी उपस्थिति है। गौरतलब है कि उन्होंने 2018 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के साथ भी साझेदारी की थी। ड्रीम11 इंडियन सुपर लीग और प्रो कबड्डी लीग और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का आधिकारिक फैंटेसी पार्टनर भी है।