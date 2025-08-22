स्पोर्ट्स डेस्क : आईपीएल 2025 में अपने प्रदर्शन से चर्चा का विषय बने 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने मेगा नीलामी के दौरान राजस्थान रॉयल्स द्वारा 1.10 करोड़ रुपए की बोली का पूरा मुल्य अदा किया। बिहार के इस क्रिकेटर ने 7 मैचों में 252 रन बनाए जिसमें किसी भारतीय द्वारा (35 गेंदों) सबसे तेज आईपीएल शतक भी शामिल है। हाल ही में पूर्व भारतीय विकेटकीपर अंबाती रायुडू ने इस युवा बल्लेबाज की प्रशंसा की और उन्हें सीनियर पुरुष भारतीय टीम में खेलने के लिए प्रोत्साहित किया।

रायुडू ने सूर्यवंशी की आक्रामक बल्लेबाजी शैली की सराहना की और कहा कि इस आईपीएल खिलाड़ी को उचित मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए। शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट पर रायुडू ने कहा, 'उसकी बल्ले की गति असाधारण है। जो उसका व्हिप आता है... मुझे उम्मीद है कि कोई इसे नहीं बदलेगा। उसे बेहतर होना चाहिए। लारा जैसा कोई... शायद जाकर उससे बात करे। उसका भी बल्ले का उठाव कुछ ऐसा ही था। इसलिए वह सीख सकता है कि जब आप डिफेंस कर रहे हों और जब आप हल्के हाथ से खेल रहे हों, तो बल्ले की गति को कैसे नियंत्रित किया जाए। इसलिए अगर वह यह सीख लेता है, तो वह एक असाधारण प्रतिभा होगा।'

उन्होंने आगे कहा, 'उसे बस एक चीज़ पर ध्यान देना है, और वह यह कि उसे ज्यादा लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए। लोगों की मत सुनो; बस अपनी प्रतिभा का समर्थन करो। और कोचों के लिए भी यह जरूरी है कि उसे ज्यादा ज्ञान मत दो। उसे छोड़ दो।' रायुडू ने कहा कि सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ के मार्गदर्शन में खूब फलेंगे-फूलेंगे। रायुडू ने कहा, 'वह असाधारण प्रतिभा का धनी है। अगर संभाल के उसको सही गाइड करेंगे... वह खुशकिस्मत है कि राहुल (द्रविड़) भाई उसके साथ हैं। राहुल भाई उसका ख्याल रखेंगे।'