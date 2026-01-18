भुवनेश्वर : वेदांता कलिंगा लांसर्स ने शनिवार को एसजी पाइपर्स पर 6-1 की शानदार जीत के साथ पुरुष हीरो हॉकी इंडिया लीग (HIL) के भुवनेश्वर लेग की शुरुआत की। आज यहां कलिंगा हॉकी स्टेडियम में खेलते हुए, लांसर्स ने अपनी जीत का सिलसिला पांच मैचों तक बढ़ा दिया, जिससे यह साबित हो गया कि इस सीजन में उन्हें हराना मुश्किल है। बॉबी सिंह धामी को शानदार प्रदर्शन के लिए के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिसने पूरी शाम पाइपर्स के डिफेंस को बैकफुट पर रखा।

मैच में कूपर बर्न्स ने (आठवें‘, 23वें) और अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स ने (39वें, 56वें) मिनट में दो-दो गोल किए, जबकि क्रेग माराइस ने (10वें) और अंगद सिंह ने (54वें) मिनट में एक-एक गोल करके जीत को पक्का किया। केवाई विलियट ने पाइपर्स के लिए एकमात्र गोल किया। मैच की शुरुआत में लांसर्स ने गेंद पर कंट्रोल रखा और आत्मविश्वास के साथ गेंद को आगे बढ़ाया। यह दबाव 8वें मिनट में रंग लाया जब कूपर बर्न्स ने गोल करके अपनी टीम को शुरुआती बढ़त दिलाई।

सिर्फ दो मिनट बाद, एक शानदार पासिंग सीक्वेंस ने क्रेग माराइस को बढ़त को दोगुना करने का मौका दिया। हालांकि, पाइपर्स ने लगभग तुरंत जवाब दिया। 11वें मिनट में, कप्तान जरमनप्रीत सिंह ने केवाई विलियट को पास दिया, जिन्होंने शानदार फिनिश करके स्कोर 2-1 कर दिया। पाइपर्स को देर से एक पेनल्टी कॉर्नर मिलने के बावजूद, लांसर्स का डिफेंस मजबूत बना रहा और पहले क्वाटर्र के अंत में बढ़त बनाए रखी।

पाइपर्स ने दूसरे क्वाटर्र की शुरुआत आक्रामक तरीके से की, बराबरी के गोल की तलाश में। हालांकि, गोलकीपर कृष्ण पाठक के नेतृत्व में लांसर्स का डिफेंस मजबूत बना रहा। 23वें मिनट में, लांसर्स ने अचानक मिले मौके का फायदा उठाया, गेंद को कूपर बर्न्स को पास किया, जिन्होंने रात का अपना दूसरा गोल करके स्कोर 3-1 कर दिया। पाइपर्स के पास लगातार चार पेनल्टी कॉर्नर के साथ खेल में वापसी करने का सुनहरा मौका था, लेकिन पाठक ने शानदार बचाव की एक श्रृंखला करके हाफ टाइम तक स्कोरलाइन को अपरिवर्तित रखा।

तीसरे क्वाटर्र में पाइपर्स ने आगे बढ़ने की कोशिश जारी रखी, लेकिन लैंसर्स की मज़बूत बैकलाइन को भेदने में उन्हें मुश्किल हुई। 39वें मिनट में, एक ज़ोरदार अटैक के बाद लैंसर्स को पेनल्टी कॉर्नर मिला। स्पेशलिस्ट अलेक्जेंडर हेन्ड्रिक्स आगे बढ़े और अपना सिग्नेचर 'बुलेट' ड्रैग-फ्लिक नेट में मारकर लीड को 4-1 कर दिया। पाइपर्स के अटैकर विलियट ने सकर्ल में देर से घुसकर वापसी की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर पाठक ने मौका नाकाम कर दिया।

आखिरी क्वाटर्र लीग लीडर्स का एक प्रोफेशनल प्रदर्शन था। 52वें मिनट में पाइपर्स ने एक पॉइंट-ब्लैंक टैप-इन मिस कर दिया, लेकिन लैंसर्स ने अपना शानदार खेल जारी रखा। अंगद सिंह ने 54वें मिनट में एक शानदार गोल करके स्कोर 5-1 कर दिया, और सिफऱ् दो मिनट बाद, हेन्ड्रिक्स ने रात का अपना दूसरा पेनल्टी कॉर्नर गोल करके 6-1 से जीत पक्की कर ली। इस जीत से वेदांता कलिंगा लैंसर्स पॉइंट्स टेबल में आराम से टॉप पर बने हुए हैं।