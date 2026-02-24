होबार्ट: FIH Pro League 2025-26 के ऑस्ट्रेलिया चरण में भारत को स्पेन के खिलाफ कड़ी टक्कर के बाद शूटआउट में 3-4 से हार का सामना करना पड़ा। निर्धारित समय तक मुकाबला 1-1 से बराबर रहा, लेकिन पेनल्टी शूटआउट में चूकों ने भारत से जीत छीन ली। मैच Tasmanian Hockey Centre में खेला गया।

भारत की शानदार शुरुआत, मनिंदर ने दिलाई बढ़त

स्पेन ने शुरुआत में आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन भारतीय गोलकीपर मोहित ने शुरुआती पेनल्टी कॉर्नर बचाकर टीम को संभाले रखा।

19वें मिनट में कप्तान हार्दिक सिंह ने बेहतरीन टर्न लेते हुए मनिंदर सिंह को पास दिया, जिन्होंने जोरदार टोमहॉक शॉट लगाकर भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई।

तीसरे क्वार्टर में स्पेन का दबाव

तीसरे क्वार्टर में स्पेन ने लगातार पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए, लेकिन भारतीय डिफेंस और गोलकीपर ने शानदार बचाव किया। भारत को भी मौके मिले, पर स्पेनिश गोलकीपर लुइस कालजाडो ने अहम सेव किए।

आखिरी मिनट में बराबरी

भारत 59वें मिनट तक 1-0 से आगे था, लेकिन एक रक्षात्मक चूक का फायदा उठाते हुए ब्रूनो फॉन्ट ने शानदार गोल दागकर स्कोर 1-1 कर दिया। अंतिम सेकंडों में स्पेन को लगातार तीन पेनल्टी कॉर्नर मिले, पर भारतीय रक्षा पंक्ति ने उन्हें रोक दिया।

शूटआउट में चूके भारतीय खिलाड़ी

शूटआउट में अभिषेक और हार्दिक सिंह के प्रयास असफल रहे, जिसका फायदा उठाते हुए स्पेन ने 4-3 से मुकाबला जीत लिया। भारत को इस हार के बावजूद एक अंक मिला।

अगला मुकाबला

भारतीय टीम अब होबार्ट चरण के अपने अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी।