होबार्ट : भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बुधवार को यहां विश्व में तीसरे नंबर की टीम ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में लंबे समय से चले आ रहे हार के सिलसिले को खत्म कर दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय तक 1-1 से बराबरी पर थीं। इस जीत से भारत का प्रो लीग के अगले चरण से पहले मनोबल बढ़ेगा। पहले तीन क्वार्टर में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली।

भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के सामने हर तरह से कड़ी चुनौती पेश की। पहले तीन क्वार्टर में कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई। ऑस्ट्रेलिया ने आखिर में 49वें मिनट में जेरेमी हेवर्ड के पेनल्टी कॉर्नर पर किए गए गोल की मदद से बढ़त हासिल कर ली। ऑस्ट्रेलिया की यह खुशी हालांकि क्षणिक रही क्योंकि शिलाानंद लाकड़ा (51वें मिनट) ने दो मिनट बाद ही एक शानदार मैदानी गोल करके स्कोर बराबर कर दिया। इसके बाद दोनों टीमों ने निर्णायक गोल करने की पूरी कोशिश की लेकिन असफल रहीं और मैच शूटआउट में चला गया, जहां भारत ने जीत दर्ज करके दो अंक हासिल किए जबकि ऑस्ट्रेलिया को एक अंक मिला।

भारत की तरफ से शूटआउट में लाकड़ा, मनिंदर सिंह और विष्णुकांत सिंह ने गोल किए, जबकि ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र गोल हेवर्ड ने किया। भारतीय गोलकीपर मोहित शशिकुमार होन्नेनहल्ली ने ऑस्ट्रेलिया के बाकी खिलाड़ियों के शॉट रोककर जीत में अहम भूमिका निभाई। पहले क्वार्टर में दोनों टीमों ने एक दूसरे को कड़ी चुनौती दी। ऑस्ट्रेलिया ने गेंद पर अधिक नियंत्रण बनाया लेकिन भारत की रक्षापंक्ति का खेल भी शानदार रहा। भारतीय टीम ने इसके अलावा जवाबी हमले भी किए।

भारतीय गोलकीपर मोहित में शुरू में कुछ बहुत अच्छे बचाव किए। भारत को अपना पहला पेनल्टी कॉर्नर 11वें मिनट में मिला लेकिन अमनदीप लाकड़ा इस पर गोल नहीं कर पाए। इसके कुछ देर बाद भारत ने बाएं छोर से मौका बनाया लेकिन अभिषेक का शॉट बाहर चला गया। दूसरे क्वार्टर में भी दोनों टीमों के बीच कोई अंतर नहीं रहा। खेल के 16वें मिनट में अभिषेक ने सर्कल के अंदर गेंद को अच्छी तरह से नियंत्रित करके उसे मनमीत सिंह को दिया जिनका शॉट ऑस्ट्रेलियाई गोलकीपर ने बचा लिया।

ऑस्ट्रेलिया को 25वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन भारत के गोलकीपर सूरज करकेरा ने उसे बचा दिया। भारत को 38वें मिनट में दूसरा पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन अराइजीत सिंह हुंदल के शॉट को ऑस्ट्रेलियाई गोलकीपर ने आसानी से रोक दिया। ऑस्ट्रेलिया ने क्रमशः 42वें और 45वें मिनट में लगातार दो पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए लेकिन वह इन पर गोल करने में नाकाम रहा।

अंतिम क्वार्टर में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हेवर्ड ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किया लेकिन भारत ने जवाबी हमला करके हिसाब बराबर कर दिया। हार्दिक सिंह ने दाहिने छोर से मूव बनाया और अभिषेक को पास दिया जिसे उन्होंने पूवन्ना चंदुरा बोबी के पास सरका दिया। पूवन्ना ने गोल के पास में खड़े शिलाानंद लाकड़ा को पास दिया जिन्होंने गोल करने में कोई गलती नहीं की। प्रो लीग का राउरकेला चरण भारत के लिए निराशाजनक रहा था जहां वह अपने सभी चार मैच में हार गया था। इसके बाद होबार्ट चरण में भी भारत ने हार के साथ शुरुआत की। भारत पहले मैच में स्पेन से 0-2 से हार गया था।

इसके बाद उसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ रहे मैच में शूटआउट में 4-5 से हार का सामना करना पड़ा। स्पेन के खिलाफ मंगलवार को खेले गए दूसरे मैच में 1-1 के ड्रॉ के बाद भारतीय टीम पेनल्टी शूटआउट में 3-4 से हार गई। नौ टीमों की इस प्रतियोगिता में भारत फिलहाल आठवें स्थान पर है और उसने आठ मैचों में सिर्फ चार अंक हासिल किए हैं। भारत रोटरडम चरण में नीदरलैंड और जर्मनी के खिलाफ खेलेगा, जिसकी शुरुआत 21 जून को मेजबान टीम के खिलाफ मैच से होगी।