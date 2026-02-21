नई दिल्ली : India men's national field hockey team को FIH Pro League के होबार्ट लेग के पहले मुकाबले में Spain men's national field hockey team के खिलाफ 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। करीबी मुकाबले में स्पेन ने अपने मौकों को भुनाया, जबकि भारतीय टीम आक्रामक खेल के बावजूद गोल करने में नाकाम रही।

स्पेन की तेज शुरुआत

स्पेन के लिए Ignacio Abajo ने छठे मिनट में गोल कर टीम को शुरुआती बढ़त दिलाई। भारतीय टीम ने तेज पासिंग के साथ मैच की शुरुआत की, लेकिन स्पेन का काउंटर-अटैक प्रभावी रहा। पहले क्वार्टर के अंत में अभिषेक के दमदार शॉट को स्पेनिश गोलकीपर लुइस कैलजाडो ने शानदार बचाव कर रोक दिया।

दूसरे क्वार्टर में दोनों टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया। 24वें मिनट में मिले पेनल्टी कॉर्नर पर भारतीय गोलकीपर सूरज करकेरा ने बेहतरीन बचाव किया। हाफटाइम तक स्पेन 1-0 से आगे था।

तीसरे क्वार्टर में बढ़त दोगुनी

तीसरे क्वार्टर की शुरुआत में स्पेन ने दबाव बनाए रखा। Ignacio Cobos ने 36वें मिनट में सर्कल के अंदर से गोल कर स्पेन की बढ़त 2-0 कर दी। इसके बाद स्पेन ने लगातार दबाव बनाया और तीसरे क्वार्टर में पांच पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए, लेकिन भारतीय रक्षापंक्ति ने और नुकसान नहीं होने दिया।

आखिरी क्वार्टर में भी नहीं मिली सफलता

चौथे क्वार्टर में भारत ने आक्रामक रुख अपनाया और पहला पेनल्टी कॉर्नर भी हासिल किया, लेकिन उसे गोल में नहीं बदल सका। भारतीय गोलकीपर होनेनहल्ली शशिकुमार मोहित ने भी शानदार बचाव किया।

अंतिम चार मिनट में भारत ने गोलकीपर को हटाकर अतिरिक्त आउटफील्ड खिलाड़ी उतारा, लेकिन स्पेन की मजबूत रक्षा पंक्ति को भेदने में असफल रहा और मैच 0-2 से समाप्त हुआ। भारत अब रविवार को मेजबान Australia men's national field hockey team के खिलाफ अगले मुकाबले में उतरेगा।