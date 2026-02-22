Go to PunjabKesari.in

होबार्ट : FIH Pro League में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने शानदार वापसी करते हुए 2-2 की बराबरी की और फिर शूटआउट में जीत दर्ज कर बोनस अंक हासिल कर लिया।

दो गोल से पीछे होने के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई टीम ने आखिरी क्वार्टर में जबरदस्त खेल दिखाया और मैच को शूटआउट तक पहुंचाया।

भारत की दमदार शुरुआत

भारतीय टीम ने मुकाबले की शुरुआत आक्रामक अंदाज़ में की। 15वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर Amit Rohidas ने शानदार हिट लगाकर भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला, लेकिन हाफटाइम तक भारत 1-0 से आगे रहा।

जुगराज की ड्रैग फ्लिक से बढ़त दोगुनी

तीसरे क्वार्टर में भारत ने आक्रामक खेल जारी रखा। 43वें मिनट में Jugraj Singh ने शानदार ड्रैग फ्लिक के जरिए स्कोर 2-0 कर दिया। उस समय लग रहा था कि भारत मुकाबला अपने नाम कर लेगा।

ऑस्ट्रेलिया की जबरदस्त वापसी

लेकिन चौथे क्वार्टर में ऑस्ट्रेलिया ने आक्रामक रुख अपनाया और लगातार पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए। Joel Rintala ने 47वें और 56वें मिनट में दो बेहतरीन ड्रैग फ्लिक लगाकर स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया। भारतीय गोलकीपर मोहित होनेनहल्ली शशिकुमार ने शानदार बचाव किए, लेकिन मैच शूटआउट में चला गया।

शूटआउट में ऑस्ट्रेलिया की जीत

शूटआउट में ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मार ली और बोनस पॉइंट अपने नाम किया। हार के बावजूद जुगराज सिंह को ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया। उन्होंने कहा, 'आज का मैच बेहद कठिन था। हमने स्पेन के खिलाफ हार के बाद अच्छी वापसी की है और आने वाले मैचों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे।'