स्पोर्ट्स डेस्क : पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मौजूदा कमेंटेटर दिनेश कार्तिक ने भारत की ऑल टाइम टी20 एकादश साझा की है। पूर्व विकेटकीपर ने उन खिलाड़ियों का संयोजन चुना है जो इस प्रारूप में भारतीय टीम के लिए अनुभवी रहे हैं लेकिन इस एकादश में सबसे ज्यादा टी20आई विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह को शामिल नहीं किया गया है।

कार्तिक ने ओपनिंग में अभिषेक शर्मा और रोहित शर्मा की मजबूत सलामी जोड़ी को चुना है, जो दाएं और बाएं संयोजन भी प्रदान करते हैं। इन दोनों के बाद विराट कोहली का नंबर आता है, जो 4188 रनों के साथ इस प्रारूप में भारत के दूसरे सबसे ज्यादादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। रोहित इस मामले में 4231 रन के साथ पहले स्थान पर हैं। चौथे नंबर पर मौजूदा कप्तान सूर्यकुमार यादव को रखा है।

कार्तिक ने महान विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी को चुनने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। धोनी के बाद ऑलराउंडरों में युवराज सिंह, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल जैसे असाधारण तिकड़ी को रखा गया है। कार्तिक का मानना ​​है कि युवराज उन बल्लेबाजों में से एक हैं जिन्हें उन्होंने अब तक देखा है। गेंदबाजों की बात करें तो उम्मीद थी कि युजवेंद्र चहल को मुख्य स्पिनर के रूप में चुना जाएगा लेकिन उनकी जगह ऑल टाइम एकादश में वरुण चक्रवर्ती को चुना है।

कार्तिक ने तेज गेंदबाजों की अगुवाही जसप्रीत बुमराह को दी। लेकिन अर्शदीप सिंह को शामिल नहीं किया जिन्होंने सिर्फ 33 मैचों में 99 विकेट लेकर टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज की जगह कार्तिक ने स्टार स्विंग गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को चुना है, जो 2022 टी20 विश्व कप के बाद से टीम से बाहर हैं।

दिनेश कार्तिक की ऑल टाइम भारतीय एकादश :

अभिषेक शर्मा, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, युवराज सिंह, हार्दिक पांड्या, एमएस धोनी (कप्तान और विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार