स्पोर्ट्स डेस्क : युजवेंद्र चहल की पत्नी रह चुकी धनश्री वर्मा ने आखिरकार अपने तलाक के बारे में खुलकर बात की है और तलाक की सुनवाई के दौरान भारतीय क्रिकेटर के की आलोचना की है। चहल ने तलाक के दिन 'बी युअर ऑन शुगर डैडी' लिखी एक टी-शर्ट पहनी थी इस पर भी धनश्री ने अपनी राय रखी और इसे पबलिसिटी स्टंट बताया है। 

चहल की टी-शर्ट से सोशल मीडिया पर तहलका मचा गया था और कई लोगों ने इसे धनश्री पर कटाक्ष के रूप में देखा। धनश्री ने एक पॉडकास्ट में इस पर बात करते हुए कहा, 'तलाक कोई जश्न मनाने की चीज नहीं है। यह कोई जश्न नहीं है, यह बहुत दुखद और बेहद भावनात्मक है। लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सिर्फ दो लोगों के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें शामिल परिवारों के बारे में भी है जो वास्तव में आपसे प्यार करते हैं और आपकी परवाह करते हैं।' 

उन्होंने कहा, 'मेरा यह भी मानना है कि शादी में असली दुःख और उथल-पुथल को दोनों पक्षों को समझना और स्वीकार करना चाहिए। शादी प्यार से शुरू होती है, लेकिन जब यह खत्म होती है, तो अक्सर अविश्वास में। जिस दिन यह हुआ, वह मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और मुझे यकीन है कि हमारे आस-पास के सभी लोगों के लिए बहुत भावुक दिन था। हालांकि हम मानसिक रूप से इसके लिए तैयार थे, लेकिन जब फैसला सुनाया जाने वाला था, तो मैं पूरी तरह से टूट गई। मैं सबके सामने रोने लगी।' 

धनश्री ने तलाक की सुनवाई के दौरान चहल द्वारा पहनी गई टी-शर्ट की कड़ी आलोचना की। धनश्री ने कहा, 'वह पहले बाहर चला गया और फिर टी-शर्ट वाला पूरा मामला सामने आ गया। मुझे उस समय इसकी भनक तक नहीं लगी क्योंकि मैं अभी भी अंदर थी। मैं पिछले दरवाजे से निकल गई क्योंकि मैं मीडिया का सामना नहीं करना चाहती थी। मैंने बस एक साधारण टी-शर्ट और जींस पहनी हुई थी। मैं अपनी कार में बैठी रही, सांस लेने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले कि मुझे कुछ समझ आता कि क्या हुआ था, लोग उस स्टंट की वजह से मेरे बारे में अटकलें लगाने लगे। वहां बैठे-बैठे मुझे लगा, 'बस हो गया। बस हो गया।' 

उन्होंने आगे कहा, 'कहीं न कहीं, मुझे बुरा लग रहा था। मैं इस बारे में रो ही क्यों रही थी? फिर मैंने सोचा, छोड़ो भी चलो इसे यहीं खत्म करते हैं। उस पल ने मुझे हंसने और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। अब सब खत्म हो गया।' 