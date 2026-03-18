स्पोर्ट्स डेस्क: ICC की ताजा टी20I रैंकिंग में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह रही कि अभिषेक शर्मा बल्लेबाजों की रैंकिंग में नंबर-1 पर बने हुए हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह बिना मैच खेले ही गेंदबाजों की टॉप-5 में पहुंच गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भी जबरदस्त फायदा हुआ है।

बिना खेले टॉप-5 में पहुंचे बुमराह

भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद इस फॉर्मेट में कोई मैच नहीं खेला है। इसके बावजूद जसप्रीत बुमराह एक स्थान ऊपर चढ़कर 702 रेटिंग अंकों के साथ पांचवें नंबर पर पहुंच गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के कॉर्बिन बॉश के अंक घटने से बुमराह को सीधा फायदा मिला। यह दर्शाता है कि रैंकिंग अन्य खिलाड़ियों के प्रदर्शन से भी प्रभावित होती है।

अभिषेक शर्मा का दबदबा बरकरार

भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में नंबर-1 पर कायम हैं। उनकी लगातार आक्रामक और प्रभावी बल्लेबाजी उन्हें इस पोजीशन पर बनाए हुए है। यह भारतीय टीम के लिए बड़ी सकारात्मक खबर है। उनका प्रदर्शन भविष्य के टूर्नामेंट्स में भी अहम रहने वाला है।

मेहदी हसन मिराज का शानदार उछाल

बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया। 3 मैचों में 5 विकेट लेकर उन्होंने टीम को 2-1 से जीत दिलाई। इस प्रदर्शन के दम पर वह वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में 9 स्थान ऊपर चढ़कर 7वें स्थान पर पहुंच गए। साथ ही ऑलराउंडर रैंकिंग में भी दूसरे नंबर पर आ गए हैं।

बांग्लादेशी खिलाड़ियों को मिला फायदा

तंजीद हसन ने 31 पायदान की बड़ी छलांग लगाई है। इसके अलावा लिटन दास, तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान की रैंकिंग में भी सुधार हुआ है। यह बांग्लादेश टीम के शानदार सामूहिक प्रदर्शन का नतीजा है। लगातार अच्छे खेल का असर खिलाड़ियों की रैंकिंग पर साफ दिखा है।

सलमान अली आगा और शाहीन अफरीदी को फायदा

पाकिस्तान के सलमान अली आगा वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं ऑलराउंडर रैंकिंग में भी वह 10वें नंबर पर काबिज हैं। कप्तान शाहीन अफरीदी भी ऑलराउंडर सूची में 25वें स्थान पर पहुंच गए हैं। हालिया सीरीज में प्रदर्शन का उन्हें सीधा फायदा मिला है।

मिचेल सेंटनर का शानदार प्रदर्शन

न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टी20 सीरीज में बेहतरीन खेल दिखाया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनके प्रदर्शन से उन्हें 11 स्थान का फायदा मिला। अब वह टी20 गेंदबाजों की रैंकिंग में 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं। साथ ही ऑलराउंडर रैंकिंग में भी 7वें स्थान पर काबिज हैं।

अन्य खिलाड़ियों को भी मिला फायदा

न्यूजीलैंड के लॉकी फर्ग्यूसन और डेवोन कॉनवे की रैंकिंग में सुधार हुआ है। वहीं दक्षिण अफ्रीका के जॉर्ज लिंडे और ओटनील बार्टमैन को भी बड़ा फायदा मिला है। इन खिलाड़ियों ने हालिया मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन किया है। जिसका सीधा असर उनकी रैंकिंग पर देखने को मिला है।